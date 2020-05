'Bilo je spontano, Springsteen svira jer ga je Marko volio...'

Prijatelji tragično poginulog pilota Marka Novkovića (31) zapalili su svijeće za njega u subotu navečer. Marko i poručnik Luka Jagatić (24) izgubili su živote u četvrtak u Biljanima Donjim pri padu vojnog školskog aviona Zlin.

POGLEDAJTE VIDEO: Avion je pao u zaleđu Zadra

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lampione su mu u posljednju počast zapalili u parku na Putu Petrića, blizu Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u koju je polazio po povratku iz Australije u kojoj je rođen.

Brojni okupljeni Markovi prijatelji iz nekoliko gradskih kvartova, odlučili su mu ovim večerašnjim okupljanjem odati počast, družiti se i kako su rekli za Zadarski list, slaviti život, sve ono što je Marko iznad svega volio, cijenio i predvodio.

- Lijepom proljetnjom subotnjom večeri prolamaju se zvuci Markovih najdražih, Springsteena i Maidena. Sve je nekako tužno, dirljivo, dostojanstveno, a opet s druge strane puno ljubavi i života, onoga koji nikada ne prestaje. Ovdje je večeras ekipa, ljudi, koji su poznavali Marka, koji su prolazili s njim sve uspjehe i neuspjehe, nedaće i svo ono trnje koje je on prolazio na svom putu, i evo u ovoj tragediji kojoj je kumovalo ni sami još ne znamo što smo odlučili skupiti se ovdje u kvartu gdje smo se uvijek nalazili, još od malena, i odati jednu skromnu počast prijatelju kojeg evo, više nema i nikada se neće vratiti, ali zauvijek će živjeti u svima nama, istaknuo je jedan od najboljih Markovih prijatelja - navodi Zadarski list.

Da nije mjera oko virusa korone, okupili bi se i prijatelji iz ostatka zemlje koji su ovako bili spriječeni posljednji put pozdraviti prijatelja.

- Vidite koliko je večeras ovdje ljudi. Ovo je ekipa iz četiri - pet kvartova u Zadru. Da nije situacija u Hrvatskoj takva kakva jest i da ostatak prijatelja nije po svijetu što bi ovo bilo. Čovjek je bio legenda. Imao je previše prijatelja, previše poznanika. Bio je prvenstveno profesionalac, ali i takav karakter, najveći radnik kojeg možete zamisliti, a opet s druge strane dječak i dijete za one jednostavne stvari koje dolaze ravno iz srca. Zaista se ne može puno toga reći o ovoj tragediji, ali o Marku od kada znamo za sebe uvijek može. Okupljanje se dogodilo prirodno, samo od sebe. Ljudi večeras u spomen na Marka slave život i eto daju taj dio sebe koji je Marko u svima nama imao. Kada takvu osobu upoznate i prolazite s njom kroz život, on jednostavno postane dio vas. Marka fizički više nema, ali nije umro taj dio nas, on će živjeti uvijek, to vam obećavamo. Do kraja našeg života on će živjeti u nama. Imamo namjeru da svatko ovdje tko želi zapali svijeću u miru i da se uz taj jedan znak pažnje oproste od svog prijatelja.

- Ono što je Marko volio i što je njegova vrlina bila je upravo njegova sposobnost okupljanja svih nas. To je nešto za što smo svi mi bili uskraćeni, za tu jednu vrlinu. Upravo on je bio taj "motor" koji nas je okupljao i sada u ovom trenutku, iako ga nema, svjedočimo toj jednoj energiji koju je on pokretao. Ta snaga živi dalje. Puštamo Sprinsteena i Maidene jer to je ono što je on slušao, i ne samo slušao, on je živio tu glazbu. Rekao bi vam sada on sam "nema te droge u usporedbi s glazbom, to jednostavno otvara puteve duše u kojima možete pronaći onu istinsku čovječnost u sebi". On ju je našao i živio za svog života i mi smo s ponosom bili svjedoci toga. Što da vam više kažemo? Boli nas srce ... - s prevelikom tugom u glasu zaključili su ovu priču Markovi najbolji prijatelji, ekipa u kvartu u kojem je proveo svoje najljepše dane, stoji u Zadarskom listu.