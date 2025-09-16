Avion s 200 kg kokaina srušio se u Brazilu. Na paketima logo Muskovog Space X-a

AUSTRALSKI pilot poginuo je nakon što se njegov zrakoplov, koji je prevozio gotovo 200 kilograma kokaina zapakiranog u lažnu ambalažu tvrtke SpaceX, srušio u polje šećerne trske u Brazilu. Vlasti su priopćile kako je pilot pronađen mrtav izvan aviona nakon pada u Coruripeu, području na brazilskoj tropskoj obali, piše The Independent.

Lokalni mediji izvijestili su da je u letjelici pronađeno između 180 i 195 kilograma kokaina. Više od 187 paketa droge bilo je omotano u ambalažu koja je imitirala pakiranje tvrtke SpaceX, u vlasništvu milijardera Elona Muska.

Savezna policija potvrdila je da su pronađeni dokazi koji upućuju na međunarodnu trgovinu drogom. Zaplijenjeni kokain prevezen je u Integrirani centar za javnu sigurnost u Coruripeu.

Iako policija nije otkrila odakle je avion poletio ni kamo je bio usmjeren, letjelica je bila opremljena dodatnim spremnicima za gorivo, što sugerira da je bila namijenjena za let na velike udaljenosti.

- Istraga će se nastaviti kako bi se produbile činjenice i identificirao vlasnik nezakonitog materijala, otvaranjem policijske istrage - navela je Savezna policija u priopćenju. Vjeruje se da je zrakoplov koristio brazilsku državu Alagoas kao usputnu stanicu na međunarodnoj ruti krijumčarenja droge, a istražitelji također provjeravaju je li pilot bio upoznat s lokalnim zračnim rutama.

Avion iz Zambije

Prema dostupnim informacijama, avion je bio registriran u Zambiji, iako je u Brazilu djelovao najmanje dvije godine. Podaci o letu nisu zabilježeni. Usporedbe radi, brazilska savezna policija samo je u 2024. godini zaplijenila 74,5 tona kokaina, što je povećanje od preko dvije tone u odnosu na 2023. godinu, ne uključujući zapljene lokalnih policijskih snaga.