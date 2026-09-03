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POČIVAO U PAKLU

Avion s tijelom ratnog zločinca Mladića sletio u Beograd

Piše 24sata,
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Avion s tijelom ratnog zločinca Mladića sletio u Beograd
Foto: Telegraf.rs
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U Haagu je služio pravomoćnu kaznu doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog ratnih zločina i genocida. Iza rešetaka proveo je 15 godina

Zrakoplov Vlade Srbije koji prevozi tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića sletio je u Beograd. Aleksandar Vučić je ranije potvrdio da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim poslijepodnevnim satima stiže u Srbiju, piše Telegraf.

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske koji je osuđen za ratne zločine i genocid, preminuo je 27. kolovoza 2026. godine u 84. godini života. Umro je u Scheveningenu u Haagu nakon serije moždanih udara.

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Najave o državnom pogrebu uz sve počasti izazvale su oštre reakcije, a premijer Plenković je rekao da bi se tim činom Srbija ozbiljno udaljila od europskog puta i konačnog članstva u EU.

U Haagu je služio pravomoćnu kaznu doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog ratnih zločina. Iza rešetaka proveo je 15 godina, počevši od uhićenja 26. svibnja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

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Komentari 3
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