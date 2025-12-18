Obavijesti

Avion u vlasništvu umirovljenog NASCAR vozača Grega Bifflea srušio se u Sjevernoj Karolini
Nekoliko ljudi poginulo tijekom pokušaja slijetanja, još nije potvrđeno je li Biffle bio među putnicima

Mali zrakoplov u vlasništvu umirovljenog NASCAR vozača Grega Bifflea srušio se i zapalio prilikom pokušaja slijetanja na regionalni aerodrom Statesville u Sjevernoj Karolini u četvrtak.

Navodi se da je nekoliko ljudi poginulo, a nema službene potvrde da je Biffle bio među putnicima.

Regionalni aerodrom Statesville priopćio je da se nesreća dogodila u 10:15 sati po lokalnom vremenu, dodajući da su se dužnosnici Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo uputili prema mjestu nesreće. Nacionalni odbor za sigurnost prometa bit će zadužen za istragu.

Avion Cessna C550 poletio je s aerodroma, ali pilot je pokušao okrenuti zrakoplov i sletjeti.

Biffle, čiji je 56. rođendan sljedeći tjedan, osvojio je 19 utrka Cup serije tijekom 20 godina.

Njegova posljednja utrka na toj stazi bila je Geico 500 2022. godine u Talladegi. Godine 2023. proglašen je jednim od 75 najslavnijih vozača NASCAR-a.

Biffle također posjeduje helikopter i koristio ga je kao dio spasilačke akcije kako bi pomogao ljudima u zapadnoj Sjevernoj Karolini nakon uragana Helena u rujnu 2024.

