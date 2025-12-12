Čudom preživjeli: Mali avion se srušio ured Mannheima. Pilot jedva izbjegao parkirane aute

Pilot malog zrakoplova u petak poslijepodne izveo je nevjerojatno prisilno slijetanje u samom središtu Mannheima u Njemačkoj. Prema informacijama policije, letjelica se zaustavila točno na kolniku prometne ulice, samo nekoliko stotina metara od glavnog željezničkog kolodvora.

Kako piše Mannheimer Morgen, radilo se o manjem sportskom avionu u kojem su se nalazila dva muškarca i jedna žena. Sve troje putnika se uspjelo izvući iz olupine, a pilot je pretrpio samo lakše ozljede. Ipak, cijela posada prevezena je u bolnice radi daljnjih pretraga.

Policija sumnja da je motor aviona otkazao u letu, što je pilota prisililo na hitno slijetanje. Prema podacima Flightradar24, zrakoplov je poletio u 15.59, a vatrogasci su dojavu o nesreći primili već minutu kasnije, u 16.00.

Svjedoci kažu da je avion u zadnjim trenucima 'zarezao' kroz uzak prolaz između dva parkirana automobila, tek nekoliko centimetara od sudara, prije nego što je teško oštećen sletio na cestu.

Na mjestu događaja nalaze se vatrogasci, hitna pomoć i policija. Ulica Neckarauer Straße odmah je zatvorena za promet u oba smjera, vozilo se obilaznim pravcima. Tramvaji tim dijelom pruge mogli su voziti samo brzinom pješakae