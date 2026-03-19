OPASNI KROV MEDIKE

Azbest u centru Zagreba, a iz Grada i dalje šute o sanaciji

Piše Laura Šiprak,
Azbest u centru Zagreba, a iz Grada i dalje šute o sanaciji
6
Građani više nemaju strpljenja jer o azbestu upozoravaju preko godinu dana, stanarima Medike nitko nije ni rekao za azbest, a unatoč tri pismena i jednom usmenom podsjetniku, Grad ne odgovara na upite

Dio krova kompleksa Medika u samom centru Zagreba napravljen je od azbestnih ploča. Oštećen je u potresu, a nalazi se niti 100 metara od kuhinjskih prozora i prozora spavaćih soba susjednih zgrada. Tu je još i fakultet u istoj ulici, sportsko igralište koje koriste tri četiri srednje i jedna osnovna škola, tu je Klaićeva bolnica gdje liječe djecu, starački dom, hotel Westin, dom časnih sestara i pučka kuhinja, klub AKC Attack u prostorima Medike, umjetnički ateljei, ljudi tu skvotaju. 

Prvi put smo o tome pisali u kolovozu 2025. godine, kad su nam iz Grada Zagreba rekli da izradu dokumentacije za sanaciju Grad Zagreb planira uvrstiti u proračunske planove od 2026. godine. U međuvremenu, susjedi samo gledaju u taj krov i sporadične neovlaštene radove. 

- U nekom trenutku je netko od stanara Medike sam išao popravljati taj krov, bez zaštite, bez ičega. Vikali smo da prestane jer je lupao po tim azbestnim pločama koje su opasne kad se oštete - govori nam susjed. 

Zatekli smo i nekoliko ljudi koji žive i rade u Mediki. Kažu da su imali dva ili tri sastanka s predstavnicima Grada koji su im izašli u susret i prvo sanirali prokišnjavanje, no azbest im nitko nije spominjao. 

- Nisam ni znao da je tu azbest - govori nam jedan od njih. 

Zagreb: Azbestni krov Medike
Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

I oni bi htjeli da se to što prije sredi jer azbest nije bezopasan. Štoviše, zbog azbestoze i raka pluća koje uzrokuje, zabranjen je od 1. siječnja 2005.. u Europi, a godinu dana kasnije i u Hrvatskoj. Odnosno, zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba azbesta i materijala koji sadrže azbest. Na starijim zgradama ga još ima, poput nedavnog otkrića u Vjesniku ili ovog krova Medike. 

- Bile su te neke ploče azbesta na hodniku davno kojima su se zamijenile one oštećene - objašnjavaju.

No to je netko od stanara Medike radio sam jer se azbestne ploče ne mogu ni legalno kupiti niti ih građevinari smiju stavljati. 

Zagreb: Azbestni krov Medike
Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Šutnja Grada

U proračunu za ovu godinu odvojeno je 200 tisuća eura za izradu dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, gradnju i opremanje 13 objekata među kojima je Medika. Ona je u potpunosti vlasništvo Grada Zagreba. Susjedi nam javljaju svaki put kad vide ili čuju 'radove' na tom krovu. Od njihovog slanja dopisa Gradu, dobili su izlazak vještaka sredinom siječnja. Od tad, ne znaju ništa. Pa ni što je vještak zaključio. Ali se sjećaju upozorenja statičara. 

- Do potresa bismo o tom azbestu pričali, ali on nije opasan ako nije oštećen pa nekako to čovjek zaboravi. Nakon potresa, e to je već druga priča. Kad su bili statičari, rekli su mi da se to treba hitno maknuti. Nešto se tu je radilo, ali ploče su i dalje tu - rekao nam je u kolovozu susjed iz Jukićeve i opet to samo sad u ožujku ponovio.

Opet smo i sami otišli na lokaciju i vidjeli da se gotovo ništa nije promijenilo. 

Gradu Zagrebu smo poslali pismeni upit 12. ožujka koji glasi 'S obzirom na neovlaštene radove na krovu Medike koji sadrže salonitne ploče, koje su korisnici sami uklanjali i oštetili, planira li grad Zagreb maknuti azbest iz centra grada te kad?'.

Odgovor nismo dobili ni nakon pismenog podsjetnika dan kasnije, pa usmenog taj dan djelatnici Ureda za odnose s javnošću, pa pismenog podsjetnika u grupu koju je glasnogovornica otvorila s novinarima (kad smo dobili uputu da to nije grupa za novinarske upite), pa potom pismeno opet mailom. U trenutku pisanja ovog članka nema odgovora koliko će još dugo građani, među kojima su djeca iz obrazovnih institucija i pacijenti dječje bolnice, boraviti pored azbestnog krova, koliko je oštećen ni ima li pomaka osim planiranja izrade dokumentacije.

Komentari 1
