Azerbajdžan: 'Iran je lansirao dva drona na naš teritorij'

Ministarstvo je u priopćenju osudilo napade, od Irana zatražilo objašnjenje te kazalo da Azerbajdžan zadržava pravo na "primjerene mjere radi odgovora"

Azerbajdžan je u četvrtak optužio Iran da je lansirao dvije bespilotne letjelice na njegov teritorij, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe, te kazao da je pozvao iranskog veleposlanika na razgovor kako bi mu uputio prosvjed.

Azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova je reklo da je jedan od dronova pao u zračnoj luci Nahičevan, blizu granice s Iranom, a da je drugi pao blizu škole.

Ministarstvo je u priopćenju osudilo napade, od Irana zatražilo objašnjenje te kazalo da Azerbajdžan zadržava pravo na "primjerene mjere radi odgovora".

Iran nije odmah komentirao izvješće.

Izvor blizak azerbajdžanskoj vladi je za Reuters ranije u četvrtak rekao da su balistički projektili i bespilotne letjelice iz smjera Irana pali na teritorij zračne luke u azerbajdžanskoj eksklavi Nahičevan. 

Zbog incidenta je izbio požar, kazao je izvor ranije, kada još nije bilo poznato koliko je projektila i dronova palo u tom području.

Videosnimke koje je izvor podijelio prikazuju crni dim iznad međunarodne zračne luke Nahičevan, oko 10 kilometara od granice s Iranom.

