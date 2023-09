Azerbajdžan je krenuo u vojno osvajanje, armenski premijer: Pokušavaju nas uvući u rat...

Vlasti etničkih Armenaca u utorak su izvijestile o velikoj eskalaciji sukoba u regiji Nagorno Karabah pošto je država Azerbajdžan pokrenula ofenzivu na tu regiju koja je u njezinu sastavu, ali je naseljena pretežito Armencima.

Azerbajdžan je ranije u utorak objavio da pokreće "antiterorističke mjere lokalne prirode" u Nagorno Karabahu.

Ta regija je planinska enklava međunarodno priznata kao dio Azerbajdžana, ali nastanjena je pretežito armenskim stanovništvom koje se početkom 1990-ih ratnim djelovanjem otrgnuo kontroli Azerbajdžana.

Azerbajdžanske vlasti objavile su da napadaju vojne postrojbe odgovarajući tako na "terorističke provokacije". Nadalje, službeni Baku ustvrdio je da će osigurati "humanitarne koridore" za civile.

Civili mogu napustiti Karabah putem humanitarnih koridora duž ceste Lachin koja vodi do Armenije i u drugim smjerovima, poručio je Baku. Mir je moguće postići tek pošto armenski vojnici napuste to područje i raspusti se lokalna vlast, poručilo je ministarstvo vanjskih poslova iz Bakua.

Želimo "razoružati armenske oružane snage i osigurati njihovo povlačenje s našeg teritorija, te neutralizirati njihovu vojnu infrastrukturu", poručilo je ministarstvo obrane. Nadalje navodi da su gađani samo legitimni vojni ciljevi korištenjem "visokopreciznog oružja", a ne civili ili civilna infrastruktura u pokušaju da se "ponovno uspostavi ustavni poredak".

Armenska strana

Armenske vlasti u enklavi poručile su da Azerbajdžan napada njihove pozicije topništvom i dronovima duž čitave linije fronte i nastoji prodrijeti dublje u teritorij.

Država Armenija tvrdi da nema svoje vojnike u Karabahu, regiji koju Armenci nazivaju "Artsakh".

Ministarstvo vanjskih poslova iz Erevana pozvalo je ruske mirovne snage da zaustave "sveobuhvatnu agresiju" Azerbajdžana.

Rusija je posredovala u postizanju prekida vatre u toj regiji 2020. pošto je Azerbajdžan oružanom silom preuzeo veće dijelove teritorija Nagorno Karabaha. Rusija je tada rasporedila gotovo 2000 svojih vojnika kao mirovnih snaga koji čuvaju cestu za Armeniju.

Zadnjih nekoliko mjeseci Erevan je optužio Moskvu da ne ispunjava preuzete osobe jamca sigurnosti u regiji, a Moskva je odgovorila da će nastaviti ispunjavati zadaću.

- Mi ne ulazimo u rat zbog Nagorno-Karabaha - kazao je armenski premijer Nikol Pašinjan i dodao da ih Azerbajdžan pokušava uvući u rat. Naglasio je kako se armenska vojska ne nalazi u toj regiji.

U Erevanu su se okupili i prosvjednici koji nisu zadovoljni reakcijom svojih vlasti.

Armenia is not going to launch military actions because of the situation in Nagorno-Karabakh, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said.



He emphasized that the republic has no army in Nagorno-Karabakh. " At the moment, we will not take any rash actions," the head of state… pic.twitter.com/hJP9L2qRIF