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VREMENSKA PROGNOZA

Bablje ljeto u Hrvatskoj. Najviša temperatura preko 25 stupnjeva

Piše HINA,
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Bablje ljeto u Hrvatskoj. Najviša temperatura preko 25 stupnjeva
Zagreb: Građani uživaju u sunčanoj nedjelji na Jarunu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas.

Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslijepodne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

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Bablje ljeto u punom zamahu! Evo što nas čeka idućih dana...

Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27 °C.

Hrvatska sutra

Sutra će vrijeme biti sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C.

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Komentari 1
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