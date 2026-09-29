Bablje ljeto u Hrvatskoj. Najviša temperatura preko 25 stupnjeva

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas.

Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslijepodne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27 °C.

Hrvatska sutra

Sutra će vrijeme biti sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna od 22 do 27 °C.