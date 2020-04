'Ako zabranite rad nedjeljom, još 15.000 ljudi ide na burzu'

Tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u je rad nedjeljom čija je privremena zabrana izazvala mnoge polemike u javnom prostoru. U emisiju pozvani Zlatica Štulić kao predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, izvršni direktor trgovačkog lanca Lonia Drago Munjiza, te Davor Huić, predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa.

Na početku emisije HDZ-ov Branko Bačić kazao je kako je zabrana rada nedjeljom o dalje epidemiološka mjera te da ona nije donesena kao zakon.

- Ja sam za zabranu rada nedjeljom i to mora biti regulirano zakonom - kazao je Bačić. Kaže da se treba pobrinuti da tekst zakona prođe ustavnu provjeru. Na pitanje kad će biti parlamentarni izbori, kaže da će se čekati odluka nadležnih epidemiologa.

- Ja bih volio da budu što je prije moguće. Moguće je da budu i u šestom mjesecu. Ja sam da se provedu kad to dozvole uvjeti, da se ne ugrožava zdravlje ljudi - kaže Bačić. Insinuirao je kako jedino njegova stranka može okupiti mnoštvo tijekom skupova, no kako bi to tijekom kampanje izbjegavali.

Na to mu je kontrirao Arsen Bauk i kazao da datum izbora određuje predsjednik države Zoran Milanović, a ne HDZ.

- Ja govorim da moramo imati pravo na okupljanje i slobodu kretanja. Onog trena kad bude sloboda kretanja i pravo na javno okupljanje, neka se raspišu izbori - kaže Bauk. Dodao je da je stožer trebao

Bauk se pita je li zabrana rada nedjeljom epidemiološka ili ideološka mjera završiti svoju priču kad smo izglasali dopunu zakona o zaštiti od zaraznih bolesti. Sad su se upetljali, prema njemu, u gospodarske probleme.

- Stožer je počeo donositi političke odluke. Oni su procijenili da jedan dan u tjednu trgovine ne rade. Umjesto da dopuste poduzetnicima da odluče koji dan, oni su to napravili i došli na ideološki teren - smatra Bauk.

Dodaje kako nije prihvatljivo da šef HZJZ-a Krunoslav Capak drugima onemogućuje slobodu kretanja, a sam kaže da je njegova politička pripadnost privatno pitanje.

- SDP tu želi zaštititi prava radnika u trgovini, ali i osigurati prava poslodavaca - kaže Bauk. Dodao je kako je sklon odluci da trgovci imaju slobodnu nedjelju, ali ako budu više plaćeni.

Davor Huić na to je rekao da je zabrana rada nedjeljom izuzetno loša odluka.

- Nismo spomenuli ekonomski aspekt. To će se negativno reflektirati na ekonomiju. Pogotovo je to problem sad kad jurimo prema krizi - kazao je Huić i dodao da će zbog te stvari dodatnih 15.000 ljudi ostati bez posla. Kaže kako će poslodavci trebati manje radnika jer se manje dana radi.

- Jurimo prema krizi, to je suludo. Od tih 15.000 ljudi su žene starije od 50 godina, te žene će teško kasnije naći posao - upozorio je Huić te mu je neshvatljivo da siromašna zemlja zabranjuje rad..

Zlatica Štulić iz Sindikata trgovine Hrvatske rekla je da su radnici ovu mjeru doživjeli kao pozitivnu.

- Neki su rekli da će prvi put u 20 godina za Prvi svibnja biti slobodni - istaknula je Štulić. Napomenula je kako su brojne žene posljednjih mjeseci puno radile, dnevno i više od 10 sati te da je ova situacija izrazito stresna i za njih.

- Treba napraviti analizu, pričekati kraj ove krize, uključiti stručnjake i ustavne stručnjake da opet ne padne na Ustavnom sudu. Vjerujem da mogu biti zadovoljni i radnici i poslodavci i građani - kazala je te ju je odmah napao Huić i pitao kako može zagovarati opciju zbog koje bi 15.000 ljudi završilo na burzi.

- U našoj analizi koristili smo europska iskustva i stručnjake, ovo nije nešto što smo mi izmislili, postoji veliki broj poslodavaca koji se zalažu za neradnu nedjelju - odgovorila mu je Štulić i dodala kako su stručnjaci potvrdili štetu po društvo ako se radi nedjeljom.

Na to se nadovezao Bačić i rekao kako poslodavci krše zakon ako bi otpuštali radnike jer ne rade nedjeljom. Kaže kako moraju poštovati fond sati.

Do riječi je došao i Munjiza iz Lonije i kazao kako imaju 400 trgovina te da je jasno da trebaju više radnika ako rade sedam dana u tjedno.

- Kad bi ijedna djelatnost mogla radeći nedjeljom održati promet, to bi bilo izvrsno. Rad nedjeljom i ova kriza imaju malo poveznica - rekao je Munjiza. Dodao je kako je većina trgovaca za regulaciju rada nedjeljom te da je moguće preraspodijeliti radno vrijeme da svatko odradi svojih 40 sati u tjednu.

Huić se nadovezao i rekao da je slobodna procjena svakog vlasnika trgovine da rade ili ne rade nedjeljom. S obzirom na trgovine koje ne prodaju hranu, Munjiza misli da je teško doći do konsenzusa.

- Ta odluka nema nikakav epidemiološki rezon. Zašto mora biti jedan dan smanjenje mobilnosti? Zašto je ta odluka donesena na ovaj način, ja nisam shvatio logiku. Ako zabranite ljudima da odlaze u nedjelju, pretpostavka je da će ići u subotu. 25 posto prometa se radi subotom, 20 nedjeljom. Zatvorite jedan dan, što onda, ovaj drugi će imati 50 posto tjednog prometa - rekao je Huić i pitao Bačića imaju li u stožeru CZ nekoga tko procjenjuje posljedice na ekonomiju.

- Capak je rekao da ne zna navike potrošača. Kako netko može donositi odluke, a da ne barata informacijama - pitao je Huić i dobio odgovor kako na tome rade vladina tijela.

Munjiza je dodao da domaće trgovce muči internet trgovina više nego rad nedjeljom.

- Ljudi naručuju iz zemalja gdje je manji PDV. Drugo, muči nas to ako dođe do pada BDP-a od 10 posto, možemo raditi 24 sata, imat ćemo velikih problema - kaže Munjiza.