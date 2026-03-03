Bačić: 'Dabrino pjevanje je neprihvatljivo, to je kršenje zakona i epilog je očekivan'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić (HDZ) izjavio je nakon sastanka vladajuće većine da vladajuća koalicija ide dalje, razgovara se i s predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom, a prekršajna prijava protiv zastupnika DP-a Josipa Dabre je očekivana. Bačić je izrazio uvjerenje da vladajuća koalicija ostaje na okupu i da će se njezina stabilnost potvrditi još jednom u petak prilikom glasovanja u Hrvatskom saboru.

S predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom, koji je ranije najavio odlazak njegove stranke iz vladajuće većine ako u njoj ostane DP-ov Josip Dabro, se razgovara, a Bačić je istaknuo i da je ranije bilo izazova, pa se razgovaralo napominjući kako je to jedini način da vladajuća većina funkcionira. Istaknuo je i kako s Hrebakom već 10 godina uspješno surađuju.

Ministra su novinari pitali i kako komentira prekršajnu prijavu protiv Dabre zbog pjesme u kojoj veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića, na što je odgovorio da je to bilo očekivano i da je policija, sukladno zakonu, provela postupak. Upitan slaže li se s izjavom predsjednika DP-a Ivana Penave da je tu riječ "o nestašluku, a ne ustašluku", rekao je da je poznat i njegov stav, kao i stavovi Vlade i HDZ-a koji su osudili takav način pjevanja.

- Za mene je to neprihvatljivo, predstavlja kršenje zakona i epilog je očekivan, i to je nešto što je očekivao i gospodin Dabro. On je član Domovinskog pokreta, ima svoj legitimitet kao zastupnik u Hrvatskom saboru i njegovo postupanje je nešto o čemu će on razgovarati u Domovinskom pokretu. Bitno je da mi kao vladajuća većina idemo dalje i provodimo naš program - istaknuo je Bačić.

Što se tiče novih članova vladajuće većine i mogućih "novih kava", ministar kaže da su premijer, ali i svi u HDZ-u, otvoreni za razgovore s onima koji su zainteresirani za kavu, pa i za kavu s predumišljajem, da dođu i podrže vladajuću većinu, ali i da je bitno da oni nikoga ne snube i ne trče ni za kim, već da svatko tko hoće podrži većinu.

Zekanović uvjeren da su se unutar većine "stvari izgladile”

Uoči sastanka vladajuće većine, saborski zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović izrazio je uvjerenje da su se unutar većine "stvari izgladile” i siguran je milijun posto da će Vlada u postojećem sastavu nastaviti upravljati Hrvatskom do sljedećih redovitih parlamentarnih izbora. Upitan je li saborski zastupnik DP-a Josip Dabro uteg koaliciji, Zekanović je odgovorio da Dabro više nije tema, ne zna je li pod izvidima i "neka institucije rade svoj posao”.

Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics poručio je "kako su do 18.3. mirni”, dokad traje Hrebakov ultimatum koji je kasnije nazvao inicijativom, da HSLS napušta većinu, ako to ne učini Dabro. Misli da su članovi koalicije napravili sve što su mogli u datim okolnostima, ali "da je očito da je dio njih spreman to baciti niz vodu”.

Jankovics smatra da prekršajni postupak protiv Dabre nije zapreka obnašanju saborskog mandata.

Bačić nakon uhićenja o HEP-u osudio bilo kakvu vrstu kriminala i korupcije

Ministar Bačić komentirao je i uhićenja u HEP-u, osudivši bilo kakvu vrstu kriminala i korupcije

- Ruke istražnih tijela su otvorene neovisno o tome o kome je riječ i na USKOK-u je i DORH-u da utvrđuje svaku nezakonitost i onda je procesuira, a na hrvatskim sudovima je, uz poštivanje presumpcije nevinosti, da provedu proceduru i donesu presude po optužnom prijedlogu - poručio je Bačić.

Na koalicijskom sastanku bilo je riječi i evakuaciji hrvatskih građana s Bliskog Istoka, ali i o programu koje priprema Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zajedno s Ministarstvom pravosuđa oko izrade Nacionalnog programa za djecu u mlade u digitalnom okruženju koji će vrlo brzo u javno savjetovanje.

Razgovaralo se i o najavljenom prosvjedu desetak sindikata koji bi se trebao održati u travnju. Bačić je podsjetio da je Vlada s državnim službenicima potpisala sporazum kojim se u tri navrata ove godine povećavaju plaće za 1 posto.

Zasad se ne razmišlja o novom paketu mjera zbog skoka cijena na svjetskom tržištu energenata, ali, rekao je Bačić, prati se stanje-