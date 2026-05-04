Obavijesti

News

Komentari 5
1200 ZAINTERESIRANIH

Bačić dodijelio ugovore u Zadru: Gradit će 130 stanova za mlade

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Bačić dodijelio ugovore u Zadru: Gradit će 130 stanova za mlade
Zadar: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravo je u radnom posjetu Zadarskoj županiji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vlada kroz APN širi program priuštivog stanovanja, a Zadar dobiva nove stanove i veliko parkiralište na Ravnicama

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je u Zadru dodijelio ugovore za poticanje priuštivog stanovanja i rješavanje prometne infrastrukture na tom području. Potpisan je ugovor o darovanju zemljišta u naselju Smiljevcu između Grada Zadra i Agencije za promet nekretnina (APN), gdje se planira gradnja oko 130 stanova za mlade obitelji. "Imamo više od 1200 zainteresiranih, a ovim projektom planiramo značajno povećati dostupnost stanova po povoljnijim uvjetima", najavio je zadarski gradonačelni Šime Erlić, dodavši da je Zadar među vodećim gradovima po broju sagrađenih APN-ovih stanova.

Ministar Bačić osvrnuo se na važnost programa priuštivog stanovanja, koji Vlada RH vidi kao jedan od prioriteta.  "Želimo omogućiti mladim obiteljima da dođu do vlastitog doma po prihvatljivim uvjetima. Ovo je složen projekt, ali uvjeren sam u njegovu realizaciju", istaknuo je.

NEKRETNINE SU LUKSUZ Stanovi skuplji, kupaca manje: Za plaću jedva par kvadrata
Stanovi skuplji, kupaca manje: Za plaću jedva par kvadrata

Dodao je da slijedi donošenje uredbe o urbanističkom projektu na razini Vlade, što će omogućiti brzu izradu potrebne dokumentacije i realizaciju projekta na lokaciji Novi Bokanjac u Zadru.

Kroz Program društveno poticane stanogradnje, APN je u Zadarskoj županiji sagradio ukupno 652 stana, a u Općini Sveti Filip i Jakov u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za gradnju dvije građevine sa 12 stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata.

Podsjetio je da je APN dosad diljem Hrvatske sagradio 9156 stanova u 297 objekata i 83 jedinice lokalne samouprave. Trenutačno su kroz program POS-a u gradnji 443 stambene jedinice u vrijednosti od 62,8 milijuna eura: u Trogiru, Novalji, Osijeku, Karlovcu, Kumrovcu, Omišlju, Kostreni, Puli i Vrsaru, a uskoro će se položiti kamen temeljac za zgrade u Vrliki i Virovitici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA Oporba: Trajna legalizacija pogoduje daljnjoj bespravnoj gradnji, Bačić: To nije točno!
Oporba: Trajna legalizacija pogoduje daljnjoj bespravnoj gradnji, Bačić: To nije točno!

Uređenje parkirališta na Ravnicama

Drugi ugovor odnosi se na zakup dijela državne nekretnine za potrebe uređenja parkirališta na Ravnicama između Ministarstva i Grada Zadra.

"Uređenje prostora Ravnica, gdje će biti 370 parkirnih mjesta, jedan je od najvažnijih i najatraktivnijih prostornih resursa našega grada, smješten uz sam ulaz u povijesnu jezgru, kazao je gradonačelnik Erlić, ističući da je rješavanje Ravnica iznimno važan projekt za funkcioniranje grada, osobito u turističkoj sezoni.

JEDNOGLASNA ODLUKA Ustavni sud donio odluku: Zakon o upravljanju zgradama je ustavan, Bačić zadovoljan
Ustavni sud donio odluku: Zakon o upravljanju zgradama je ustavan, Bačić zadovoljan

"Prostor Ravnica predstavlja kontaktnu zonu između povijesne jezgre i novoga Zadra te vapi za uređenjem. Krajnje je vrijeme da se taj prostor privede svrsi", poručio je ministar Bačić

Dodao je da je potpisani ugovor s gradskom tvrtkom Obala i lučice o zakupu na pet godina tek prvi korak prema cjelovitom urbanističkom rješenju. "Grad će u tom razdoblju donijeti plan uređenja projekta Vrata Zadra uz poštivanje konzervatorskih uvjeta zbog blizine UNESCO-ove baštine", rekao je Bačić.

Prije posjeta Zadru, ministar Bačić potpisao je ugovor o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja s načelnikom Općine Ražanac Damirom Jordanom.

ANKETA Bačić kaže da je 18 m2 mladima dovoljno za život. Slažete li se?
Bačić kaže da je 18 m2 mladima dovoljno za život. Slažete li se?

"U Ražancu smo potpisali ugovor kojim smo darovali 22 tisuće četvornih metara za potrebe gradnje stambene zone prema programu za stambeno zbrinjavanje mladih. Vrijednost zemljišta je više od 1,4 milijuna eura", kazao je. Općina Ražanac će riješiti komunalno opremanje stambene zone, nakon čega će po vrlo povoljnim uvjetima mještanima prodavati građevinske parcele za gradnju kuća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026