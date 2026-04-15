Obavijesti

News

Komentari 13
ANKETA

Bačić kaže da je 18 m2 mladima dovoljno za život. Slažete li se?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Branko Bačić obišao je gradilišta zamjenskih obiteljskih kuća u Glini | Foto: Edina Zuko/Pixsell

U ponudi stanova za priuštivi najam pojavio se i stan od tek 19 kvadrata u Zagrebu, a Bačić je stao u obranu takvog modela. Kaže da je to sasvim dovoljno za jednu mladu osobu. Ima i on ured, kaže, slične kvadrature...

Stan od 18 kvadrata je sasvim dovoljan za mladu osobu, barem na kraće, rekao je u utorak ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Riječ je o tzv. mikrostambenim jedinicama koje Vlada planira uvesti kroz program priuštivog najma kako bi ublažila problem stanovanja. Ipak, takva rješenja već izazivaju rasprave. Mnogi se pitaju je li život  u prostoru veličine garaže dostojanstveno rješenje.

U ponudi stanova za priuštivi najam pojavio se i stan od tek 19 kvadrata u Zagrebu, a Bačić je stao u obranu takvog modela. Naglasio je da su mikrostambene jedinice predviđene novim Zakonom o priuštivom stanovanju, kojim se zapravo uređuje i praksa koja već postoji, primjerice u samačkim hotelima u Rijeci i Splitu, gdje su stanovi često i manji od propisanog minimuma.

IMOVINSKA KARTICA Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...
Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

​- Mi smo u Zakonu utvrdili mikrostambene jedinice: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine - pojasnio je Bačić za RTL.

Na pitanje je li to doista dovoljno za život, povukao je paralelu sa svojim radnim prostorom, ali i europskim standardima.

​- Moj ured ima otprilike toliko. Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Baš smo prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata - ustvrdio je ministar. Ranije je otkrio da je i sam kao student u domu Stjepan Radić živio u sobi od desetak kvadrata koju je dijelio s cimerom.

Branko Bačić: 'Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno'

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra sasvim je druga stambena realnost. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta. Prema posljednjim dostupnim podacima iz službenog registra, Branko Bačić je vlasnik ili suvlasnik čak 28 nekretnina i zemljišta. Iako se većinom radi o naslijeđenim oranicama, šumama i voćnjacima na Korčuli, stambeni dio njegove imovine daleko premašuje veličinu mikrostanova za koje kaže da su dovoljni za život.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026