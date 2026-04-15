Bačić kaže da je 18 m2 mladima dovoljno za život. Slažete li se?

Stan od 18 kvadrata je sasvim dovoljan za mladu osobu, barem na kraće, rekao je u utorak ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Riječ je o tzv. mikrostambenim jedinicama koje Vlada planira uvesti kroz program priuštivog najma kako bi ublažila problem stanovanja. Ipak, takva rješenja već izazivaju rasprave. Mnogi se pitaju je li život u prostoru veličine garaže dostojanstveno rješenje.

U ponudi stanova za priuštivi najam pojavio se i stan od tek 19 kvadrata u Zagrebu, a Bačić je stao u obranu takvog modela. Naglasio je da su mikrostambene jedinice predviđene novim Zakonom o priuštivom stanovanju, kojim se zapravo uređuje i praksa koja već postoji, primjerice u samačkim hotelima u Rijeci i Splitu, gdje su stanovi često i manji od propisanog minimuma.

​- Mi smo u Zakonu utvrdili mikrostambene jedinice: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine - pojasnio je Bačić za RTL.

Na pitanje je li to doista dovoljno za život, povukao je paralelu sa svojim radnim prostorom, ali i europskim standardima.

​- Moj ured ima otprilike toliko. Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Baš smo prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata - ustvrdio je ministar. Ranije je otkrio da je i sam kao student u domu Stjepan Radić živio u sobi od desetak kvadrata koju je dijelio s cimerom.

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra sasvim je druga stambena realnost. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta. Prema posljednjim dostupnim podacima iz službenog registra, Branko Bačić je vlasnik ili suvlasnik čak 28 nekretnina i zemljišta. Iako se većinom radi o naslijeđenim oranicama, šumama i voćnjacima na Korčuli, stambeni dio njegove imovine daleko premašuje veličinu mikrostanova za koje kaže da su dovoljni za život.