Bačić: 'Moguće je zatvoriti lođu ili balkon, bez kazne. Evo kako'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić gostovao je večeras u RTL-u Danas, gdje je govorio o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, koji je na snazi od ove godine, kao i o mjerama koje će omogućiti priuštivo stanovanje.

Kazao je da su komunalni redari stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada već počeli naplaćivati kazne za postavljanje klima uređaja na pročeljima višestambenih zgrada. Dodao je da je to i dosad bilo zabranjeno, a sada su uvedene i novčane kazne.

- Sada su te kazne za fizičke osobe od tisuću do 5.500 eura. Mislimo da ćemo time zaustaviti postavljanje klima uređaja na pročelja - rekao je Bačić. Podsjetio je da je do stupanja Zakona na snagu, bilo zabranjeno zatvaranje balkona i lođa, pogotovo njihova prenamjena, ali nije bila propisana kazna.

Mi smo na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama imali do 100 tisuća prijava naših sugrađana da se te njihove intervencije za zatvaranje balkona i lođa legaliziraju, kazao je, što je, smatra ministar, najbolji pokazatelj da je to i do sada bilo zabranjeno.

- Ako odlučite zatvoriti svoj balkon ili lođu, onda s ostalim suvlasnicima, ako vam daju 50 posto suglasnosti, napravite unificiran projekt za sve balkone i lođe na tom isto pročelju. I tada je to moguće napraviti - pojasnio je.

Ministar je kazao da do sada u našoj pravnoj regulativi uopće nije bila regulirana pozicija predstavnika suvlasnika. Mi smo ga, dodao je, do stupanja Zakona na snagu praktično promatrali kao bivšeg predstavnika kućnog savjeta.

- Dakle, nisu bila propisana njegova prava i obveze. Ne vidim koji je sada razlog da bi predstavnici suvlasnika dali ostavke jer za njih nema prekršajne odgovornosti. Oni imaju samo građansko-pravnu odgovornost. Osim toga, Zakonom je omogućeno da primaju naknadu - ustvrdio je Bačić.

Prvi put uređeno održavanje i upravljanje višestambenih zgrada

Naglasio je da je Zakonom koji je stupio na snagu prvi put uređeno održavanje i upravljanje višestambenih zgrada.

- Uvodimo OIB-e, radimo registar suvlasnika, registar upravitelja, propisujemo način održavanja zgrade - kazao je. Rekao je i da neodržavanje zgrada ima svoje posljedice, uzevši za primjer posljedice potresa u Zagrebu i na Banovini.

Mi smo, dodao je, do sada u obnovu uložili više od tri i pol milijarde eura.

- I još ćemo ulagati. Zato je Zakon dobrodošao. Bilo je krajnje vrijeme da se on donese i uvjeren sam da ćemo njegovom provedbom i realizacijom poboljšati mehaničku otpornost zgrada te očuvanje i održavanje zgrada - ustvrdio je Bačić.

Mlađima od 45 godina povrat 50 posto PDV-a pri kupnji stana u novogradnji

Ministar se dotakao i teme priuštivog stanovanja, kazavši da će mladi do 45 godina, koji ove godine kupuju prvu nekretninu, ostvariti povrat poreza na promet nekretninama te povrat 50 posto PDV-a.

- U hitnu proceduru uputit ćemo Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji i donijeti Pravilnik kako bi se povrati počeli isplaćivati već u drugom kvartalu - dodao je.

Nacionalni plan stambene politike

Bačić je najavio da će Vlada do kraja ovog mjeseca donijeti Nacionalni plan stambene politike, koji je prošao javno savjetovanje.

- Tim strateškim krovnim dokumentom, koji uređuje stanovanje u Hrvatskoj, omogućit ćemo, prije svega, održivo i priuštivo stanovanje, kao i prostor za izgradnju novih zgrada kako bismo kupnju nekretnina učinili dostupnijom - rekao je.

Ministar je kazao i da se ograničava kratkoročni najam jer je u ovom trenutku u Hrvatskoj 230 tisuća stambenih jedinica građenih za stanovanje u funkciji neke druge djelatnosti kratkoročnog najma ili nekomercijalnog turizma.

- I mi želimo zaustaviti da zgrada u izgradnji u Zagrebu, Splitu ili Dubrovniku već unaprijed krene u djelatnost turizama. To ćemo spriječiti. Vidjeli ste to i ovim zakonom kada smo ograničili pristup kratkoročnom najmu na način da suvlasnici moraju biti s dvije trećine zainteresirani da pojedini suvlasnik zgrade, stanova u toj istoj zgradi iznajmljuje te stanove za kratkoročni najam - zaključio je Bačić.