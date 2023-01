Bačić: 'Nakon mjesec i pol će već ljudi vidjeti promjene'. Erlić: 'Nameću nam se 2 bitna cilja'

Branko Bačić i Šime Erlić danas su i službeno postali ministri u Vladi Andreja Plenkovića. Bačić je u razgovoru za Dnevnik Nove TV poručio da će u idućih 10 dana u Saboru biti sa zakonom o obnovi.

- Nakon toga krenut ćemo u ozbiljne radove, ljudi će vidjeti promjene već nakon mjesec i pol dana. Od sutra počinjemo raditi - rekao je Bačić i dodao kako će ljudima doći "otvorenog srca" te da će dati sve od sebe da im ovo bude posljednja zima u kontejnerima.

Bačić je istaknuo kako prati obnovi i upoznat je s problemima, no tvrdi da je pripremio plan i program svojeg rada.

- Skratit ću proceduru za 40 posto, značajno ću smanjiti broj sudionika u toj obnovi, obnavljat ćemo kuće na brži i jednostavniji način, a ono što je važno - doista ću učiniti sve da potaknem samoobnovu - rekao je i dodao kako je to poseban dio njegovog projekta i jedan od prvih poteza.

- Omogućit ćemo da svaki zainteresirani građanin čija je kuća oštećena i koji zahtjeva i traži konstrukcijsku obnovu ili zamjensku kuću, onog trenutka kad dobije dozvolu i ima projekt, istog trenutka će mu država na njegov račun u poslovnoj banci proslijediti čitav iznos njegove štete - rekao je.

Na pitanje zašto se prije nije prihvatio tog resora, Bačić kaže kako je to bio splet okolnosti.

- Trebat će tu i sreće, ali prije svega, treba raditi. Ne mogu ništa sam napraviti. Napravit ću svoj tim, dio ih je onih s kojima sam i prije radio - rekao je Bačić.

- Ja volim ovaj posao, volio bih da me po njemu ljudi cijene - rekao je.

Erlić: Nameću se dva bitna cilja

Šime Erlić preuzeo je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, a u Dnevniku HTV-a otkrio je i da se "nameću dva bitna cilja".

- Prvo završetak postojeće financijske perspektive, na nama je da organiziramo cijeli sustav, procese, procedure, da ubrzamo korisnike da završe projekte na vrijeme, a kako bi iskoristili svaki euro koji nam je stavljen na raspolaganje - rekao je.

Poručio je da je puno napravljeno u zadnjih šest godina.

- Sada smo na 80% isplaćenih sredstava od ukupno 10,7 milijardi eura stavljenih na raspolaganje, sada je naš ključni izazov da to potrošimo do kraja ove godine - rekao je.

Poručio je da sustav ima oko 2000 ljudi te da se radi o velikom pritisku zbog čega će biti potrebna i nova zapošljavanja.

- No, nije samo to poanta, već da unutar sustava kvalificiramo ljude - rekao je.

Što se tiče regionalnog razvoja, Erlić je rekao kako je to najveći izazov i kontinuirani zadatak.

- Moj je cilj da u sljedećem razdoblju iskoristimo fondove i usmjerimo ih prema onim krajevima kojima to najviše treba te da se iskoristi potencijal koja imaju - rekao je i dodao da se radi o brdsko-planinskim područjima ili otocima, a koji zaostaju za prosjekom razvoja, kao i drugim područjima.

Smatra kako se situacija može unaprijediti te ističe kako imaju "nikada veći investicijski potencijal". Vjeruje da će kroz sljedeće desetljeće iskoristiti "priliku generacije" i približiti se najrazvijenijim zemljama članicama EU.

Što se tiče suradnje s bivšom ministricom, Erlić je rekao kako su profesionalno surađivali te da su svi radili za Vladu.

- Ako se oko nečega ne bi slagali, a što je uobičajeno u svakom poslu, ja sam nastojao to reći ministrici, no iza zatvorenih vrata. Onda je to na ministru da odluči. Takva situacija sada čeka i mene - rekao je.

