Obavijesti

News

Komentari 0
'PANDORINA KUTIJA PRIVATIZACIJE'

Bačić odbacuje optužbe: 'Nema privatizacije 2.0, novi zakon štiti prostor više nego ikad'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Bačić odbacuje optužbe: 'Nema privatizacije 2.0, novi zakon štiti prostor više nego ikad'
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar graditeljstva poručuje da nijedna interesna skupina nije utjecala na novi zakon o prostornom uređenju, dok oporba upozorava da se otvara 'Pandorina kutija privatizacije'

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić poručio je u srijedu da novi zakon o prostornom uređenju „diže“ zaštitu prostora na višu razinu, da ni jedna lobistička ili interesna grupacija nije utjecala na njegovo donošenje te odbacio tvrdnje oporbe o privatizaciji 2.0 .

 U odnosu na postojeći, novi zakon diže zaštitu prostora za „četiri, pet skalina“, istaknuo je ministar Bačić u saborskoj raspravi o novom zakonu.

 Saborska oporba, poglavito lijeva, prozvala ga je za žurbu tvrdeći da radi protivno struci i interesima građana, da otvara „Pandorinu kutiju iz koje će izaći zla privatizacije“ te je ministra pozvala da povuče zakon.

IZVLAŠTENJE U ZAGORJU APSURD! Dozvole za one solare vrijede iako su nezakonite. Ali otimačinu zemlje mogu blokirati
APSURD! Dozvole za one solare vrijede iako su nezakonite. Ali otimačinu zemlje mogu blokirati

 „Pravila mijenjate usred igre, ponašate se kao sudac u nogometu koji dodjeljuje penale suprotnoj, investitorskoj momčadi dok ne postignu gol, radite sve kontra interesa građana“, rekao je Marin Živković (Možemo).

 Dušica Radojčić (Možemo) dodala je kako je postojeći zakon o prostornom uređenju loš, a novi je još gori i da se njime otvara Pandorina kutija iz koje će izaći „zla prostornog uneređenja i zla privatizacije“.

TRAŽE ODGODU Arhitekti: 'Zaustavite zakon! Urbanistički projekt ima veliku moć, a prostor je ugrožen...'
Arhitekti: 'Zaustavite zakon! Urbanistički projekt ima veliku moć, a prostor je ugrožen...'

Auguštan Pentek: Zakon je vrlo opasan

 Zakon je neprihvatljiv, vrlo je opasan, treba nam zakon koji će biti pisan sa strukom, a ne protiv nje, ustvrdila je Jasenka Auguštan Pentek (SDP).

 Bačić je te tvrdnje odbacio, uzvrativši kako je floskula 'o 2.0 privatizaciji toliko besmislena da mu se to ne da obrazlagati'.

SABOR Bačić: Novim Zakonom o gradnji ubrzavamo postupke izdavanja građevinskih dozvola
Bačić: Novim Zakonom o gradnji ubrzavamo postupke izdavanja građevinskih dozvola

 Opetovao je kako ni jedna „lobistička, interesna, gospodarska grupacija“ nije utjecala na Ministarstvo u donošenju zakona. „Mnoge smo udarili po prstima i zato mene prozivaju“, naglasio je Bačić.

 Rekao je i kako zna da se novim zakonom ograničavaju prava i određenog jakog i snažnog dijela Hrvatske, da njima ovaj zakon ne odgovara.

Deur: Stvar je u suzbijanju interesnih sfera

 „Ne mogu ne zapitati se, nije li netko tko se tako gorljivo zauzima za zaustavljanje zakona praktično instruiran od onih kojima ovaj zakon itekako staje na žulj“, kazao je ministar i potpredsjednik Vlade, referirajući se na opasku Ante Deura (HDZ) da je „stvar u suzbijanju interesnih sfera“.

NOVI MODEL ŽIVLJENJA Po Bačićevu zakonu građani se mogu udružiti i graditi si stan: Plaćaš niži najam, a ne kredit...
Po Bačićevu zakonu građani se mogu udružiti i graditi si stan: Plaćaš niži najam, a ne kredit...

 "Zagrebu bi danas trebalo sedam mandata za donošenje urbanističkog plana; želite uvesti reda, a ekipi iz Možemo razbija se ogromna  igračka kojom žele ucjenjivati građane Zagreba", rekao je HDZ-ov zastupnik.

 Oporba, pak, kaže  Bačiću da se „cijela struka protivi zakonu“ i kako se u zadnji čas, jučer, sastajao s njom, želeći si stvoriti alibi.

 Ministar Bačić je odbacio te ocjene, ističući kako je gotovo na dnevnoj razini u kontaktu sa strukom te da se od pet strukovnih komora, zakonu protivi jedna. "I to je njen legitiman stav, ali i mene kao ministra i Vlade da brinemo o razvoju Hrvatske i od toga nećemo odustati", naglasio je i naveo kako je od 10 načela komore arhitekata prihvaćeno njih devet.

AMANDMANI Bačić nakon vala kritika najavio izmjene u spornom zakonu
Bačić nakon vala kritika najavio izmjene u spornom zakonu

 Jedno nećemo, a to je da se dozvole izdaju tek kad su svi planovi u vertikali posloženi, kazao je.

Bačić: Sve izmjene između dva čitanja predlagala komora arhitekata

„Komora arhitekata predlagala je gotovo sve izmjene koje smo dali između dva čitanja; ako je zakon tako loš, zašto su opće s nama do zadnjeg dana kreirali radili sa nama“, upitao je.

 Bačić je odlučno odbacio tvrdnju Mostova Ivice Ledenka koji je, parafrazirajući kolegu Miru Bulja, kazao da je zakonom postavljen 'švedski stol za građevinske predatore'.

 "To je apsolutno neutemeljena floskula, ovaj zakon štiti prostor više nego je i jedna drugi štitio", naglasio je.

ODGOVORIO OPORBI Bačić tvrdi: Ne brinu me mogući prosvjedi, zakoni su odlični
Bačić tvrdi: Ne brinu me mogući prosvjedi, zakoni su odlični

Potvrdio je ocjenu HDZ-ove Branke Juričev Martinčev da novi zakon onemogućava proširenje građevinskog područja i time na najjači način štiti prostor.

 Ranije je objasnio da se nigdje ne može širiti građevinsko područje ako postojeće građevinsko zemljište nije komunalno opremljeno te da je, s obzirom na važnost priuštivog stanovanja, sada moguće izići iz okvira građevinskog zemljišta samo za potrebe tog stanovanja i samo ako je investitor javni investitor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025