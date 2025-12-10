Bačić odbacuje optužbe: 'Nema privatizacije 2.0, novi zakon štiti prostor više nego ikad'

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić poručio je u srijedu da novi zakon o prostornom uređenju „diže“ zaštitu prostora na višu razinu, da ni jedna lobistička ili interesna grupacija nije utjecala na njegovo donošenje te odbacio tvrdnje oporbe o privatizaciji 2.0 .

U odnosu na postojeći, novi zakon diže zaštitu prostora za „četiri, pet skalina“, istaknuo je ministar Bačić u saborskoj raspravi o novom zakonu.

Saborska oporba, poglavito lijeva, prozvala ga je za žurbu tvrdeći da radi protivno struci i interesima građana, da otvara „Pandorinu kutiju iz koje će izaći zla privatizacije“ te je ministra pozvala da povuče zakon.

„Pravila mijenjate usred igre, ponašate se kao sudac u nogometu koji dodjeljuje penale suprotnoj, investitorskoj momčadi dok ne postignu gol, radite sve kontra interesa građana“, rekao je Marin Živković (Možemo).

Dušica Radojčić (Možemo) dodala je kako je postojeći zakon o prostornom uređenju loš, a novi je još gori i da se njime otvara Pandorina kutija iz koje će izaći „zla prostornog uneređenja i zla privatizacije“.

Auguštan Pentek: Zakon je vrlo opasan

Zakon je neprihvatljiv, vrlo je opasan, treba nam zakon koji će biti pisan sa strukom, a ne protiv nje, ustvrdila je Jasenka Auguštan Pentek (SDP).

Bačić je te tvrdnje odbacio, uzvrativši kako je floskula 'o 2.0 privatizaciji toliko besmislena da mu se to ne da obrazlagati'.

Opetovao je kako ni jedna „lobistička, interesna, gospodarska grupacija“ nije utjecala na Ministarstvo u donošenju zakona. „Mnoge smo udarili po prstima i zato mene prozivaju“, naglasio je Bačić.

Rekao je i kako zna da se novim zakonom ograničavaju prava i određenog jakog i snažnog dijela Hrvatske, da njima ovaj zakon ne odgovara.

Deur: Stvar je u suzbijanju interesnih sfera

„Ne mogu ne zapitati se, nije li netko tko se tako gorljivo zauzima za zaustavljanje zakona praktično instruiran od onih kojima ovaj zakon itekako staje na žulj“, kazao je ministar i potpredsjednik Vlade, referirajući se na opasku Ante Deura (HDZ) da je „stvar u suzbijanju interesnih sfera“.

"Zagrebu bi danas trebalo sedam mandata za donošenje urbanističkog plana; želite uvesti reda, a ekipi iz Možemo razbija se ogromna igračka kojom žele ucjenjivati građane Zagreba", rekao je HDZ-ov zastupnik.

Oporba, pak, kaže Bačiću da se „cijela struka protivi zakonu“ i kako se u zadnji čas, jučer, sastajao s njom, želeći si stvoriti alibi.

Ministar Bačić je odbacio te ocjene, ističući kako je gotovo na dnevnoj razini u kontaktu sa strukom te da se od pet strukovnih komora, zakonu protivi jedna. "I to je njen legitiman stav, ali i mene kao ministra i Vlade da brinemo o razvoju Hrvatske i od toga nećemo odustati", naglasio je i naveo kako je od 10 načela komore arhitekata prihvaćeno njih devet.

Jedno nećemo, a to je da se dozvole izdaju tek kad su svi planovi u vertikali posloženi, kazao je.

Bačić: Sve izmjene između dva čitanja predlagala komora arhitekata

„Komora arhitekata predlagala je gotovo sve izmjene koje smo dali između dva čitanja; ako je zakon tako loš, zašto su opće s nama do zadnjeg dana kreirali radili sa nama“, upitao je.

Bačić je odlučno odbacio tvrdnju Mostova Ivice Ledenka koji je, parafrazirajući kolegu Miru Bulja, kazao da je zakonom postavljen 'švedski stol za građevinske predatore'.

"To je apsolutno neutemeljena floskula, ovaj zakon štiti prostor više nego je i jedna drugi štitio", naglasio je.

Potvrdio je ocjenu HDZ-ove Branke Juričev Martinčev da novi zakon onemogućava proširenje građevinskog područja i time na najjači način štiti prostor.

Ranije je objasnio da se nigdje ne može širiti građevinsko područje ako postojeće građevinsko zemljište nije komunalno opremljeno te da je, s obzirom na važnost priuštivog stanovanja, sada moguće izići iz okvira građevinskog zemljišta samo za potrebe tog stanovanja i samo ako je investitor javni investitor.