Bačić opleo po oporbi: 'Nervozni su jer smo ozbiljno krenuli rješavati otpad u Gospiću'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić komentirao je u srijedu saborsko aktualno prijepodne i poručio da je oporba nervozna i da joj ne odgovara ono što radi Vlada jer je očito da je sada krenula ozbiljno rješavati pitanje otpada u Gospiću.

Bačić je, odgovarajući na novinarsko pitanje je li premijer pretjerao kada je oporbu na aktualnom prijepodnevu nazvao "mucicama", istaknuo da razumije reakciju oporbe koja bi htjela što prije preuzeti kontrolu vođenja države, da je često puta nervozna, a Vlada je naučila na svakodnevne ružne objede i uvrede. Kada su doista uvrede takve da je teško to sve skupa izdržati i u žaru borbe, kaže, nekad se kažu riječi koje možda ne biste htjeli reći.

"Premijer je reagirao nakon što je oporba htjela stvoriti strašnu aferu od otpada u Gospiću, a nisam siguran da joj odgovara ovo što Vlada radi, jer očito da smo sada krenuli ozbiljno riješiti pitanje otpada u Gospiću i napravljen je plan sanacije", poručio je Bačić.

Dodao je kako se počelo s uklanjanjem i prekrivanjem otpada i da će taj otpad Vlada u potpunosti riješiti, oporba to primjećuje, postaje, istaknuo je, sve žešća, oštrija u napadima, klevetama i objedama, što nije lako prešutjeti, ali to je puno blaže od onoga što čujemo od oporbe.

Bačić je komentirao i održani prosvjed u Raši te za subotu najavljeni u Našicama, a na pitanje hoće li toga biti još i kako će riješiti taj problem, odgovorio je kako cementare i u Našicama i u Koromačnom u svom procesu proizvodnje koriste takve vrste neopasnog otpada koji će se umiješati s drugom vrstom goriva ili otpada i koji neće degradirati proces proizvodnje cementa. To struka dobro zna, kaže, i te tvrtke su upoznate s otpadom, znaju da je bezopasan i zato su prihvatili zbrinjavanje.

"Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla Vladi, nego je preuzela otpad i to onu vrstu otpada koji može poslužiti u njihovom proizvodnom procesu. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt, a svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla", poručio je ministar.

Dodao je i kako je i struka taj otpad kategorizirala kao neopasan, uzrokovala ga je i provela procedure kako bi se mogli ići prema njegovom uklanjanju.

"Ne možete vi nekome ratificirati otpad bezopasnim ako je on otpad. S tim se stvarima nitko u ovoj državi ne može igrati. To je preozbiljna stvar da bi se s takvim stvarima igrali, ali naknadne kontrole i naknadna uzorkovanja su dobrodošla. Razumijemo i zabrinutost naših sugrađana jer je stvorena takva jedna ozračje u Hrvatskoj da je svaki otpad koji dođe štetan i opasan po zdravlje", istaknuo je Bačić.

Upitan jesu li rješenja centri za gospodarenje otpadom, poput onog u Resniku koji je dobio lokacijsku dozvolu ili centar u Karlovcu koji se otvara, ministar je rekao da će se morati mijenjati svijest i uređivati takve centre i izgraditi ih što prije, baš kao pretovarne stanice ili energane.

"To je nešto što druge države već rade i mi smo dio tog suvremenog demokratskog svijeta koji treba znati s time živjeti, s time se nositi, odlučno tome pristupiti, ne plašiti druge, prije svega naše sugrađane koji se u toj šumi informacija boje i za kvalitetu zraka i tla i vode. Ja ih razumijem, ali tu trebamo postupati mirno, čuti riječi struke, znanosti. Zbog toga je i formiran ovaj Vladin savjet kako bismo od ljudi koji o tome znaju najviše u Hrvatskoj čuli njihove stavove i prijedloge i po njima postupali", rekao je Bačić.

Na pitanje je li katastrofalno što Hrvatska nema pravu spalionicu otpada, ministar je odgovorio da se ostaci otpada moraju zbrinuti i da zato tome i služe energane.

"Ja ih volim više zvati energane nego spalionice jer energane proizvode negdje i električnu struju, daju toplinu prostorima gdje su te energane izgrađene. Gospodarenje otpadom je jedan od segmenata kružnog gospodarstva i na to se moramo naučiti i to je nešto što će biti jedan od prioriteta u postupanju i radu Vlade idućih godina", poručio je.