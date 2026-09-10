Bačića pitali tko je kriv za otpad u Gospiću i bi li spalionicu na Korčuli, evo što je odgovorio

Nakon novih nalaza o otpadu u Gospiću i Benkovcu, pitanje sanacije sve je hitnije. U Benkovcu je pronađeno oko 6500 tona otpada, a analize su pokazale prisutnost mikroplastike i teških metala poput bakra i olova. Poseban problem predstavlja antimon koji se, zbog krškog terena, može širiti podzemnim vodama. Mikroplastika je već pronađena 30 metara od odlagališta, dok su u podzemnim vodama na području Gospića pronađena četiri PFAS spoja, poznata i kao "vječne kemikalije".

Istodobno je propao natječaj za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada iz Gospića. Najjeftiniji ponuditelj povukao je ponudu jer nije imao riješeno pitanje odlaganja tog otpada. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić poručuje da država zbog toga neće čekati novi natječaj.

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- Da, u sanaciju krećemo brzo. Tamo je sanacija samog odlagališta podijeljena u nekoliko faza. Radi se i neopasnom i opasnom otpadu - rekao je za RTL Direkt.

Fond za zaštitu okoliša poništio je natječaj, ali Vlada sada planira izravno ugovoriti uklanjanje 650 tona neopasnog otpada.

- Poništio ga je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti jer je najjeftiniji ponuditelj povukao svoju ponudu jer nije imao rješenje za odlaganje tog neopasnog otpada. No Vlada će na temelju članka 11. Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o Vladi odmah, bez javne nabave, ići u direktno ugovaranje kako bismo bez odugovlačenja tih 300 vreća sa 650 tona neopasnog otpada izvukli iz Gospića - govori.

Osim uklanjanja otpada, država planira prekriti oko 33.000 tona otpada koji je zakopan u zemlji. Cilj je spriječiti daljnje procjeđivanje opasnih tvari u tlo i podzemne vode, posebice prije velikih jesenskih kiša.

- Prekrivanje će krenuti nadam se idući tjedan. Odabran je izvođač. Nije uložena žalba, potpisuje se ugovor i počinje s prekrivanjem da se spriječi daljnje poniranje otrovnog otpada u tlo, vode i kako se ne bi dodatno onečišćivao okoliš - rekao je.

Uz to, na području oko silosa i PPK Velebit nalazi se još oko 4500 tona rasutog otpada. Za taj je posao zaprimljeno dvije ponude.

- Ako Fond donese odluku, onda se s izvođačem odmah kreće u uklanjanje otpada izvan Hrvatske - govori.

U Hrvatskoj nema mjesta za 4500 tona opasnog otpada

Bačić kaže da se opasni otpad mora izvesti iz Hrvatske, no zasad ne želi otkriti gdje bi mogao završiti jer je postupak javne nabave još u tijeku.

- U ovom trenutku se radi o javnoj nabavi. Moram poštivati zakon o javnoj nabavi, ne mogu davati podatke o tome niti ih imam. Ako se odabere jedna od dviju ponuda, taj će odvoz biti izvan Hrvatske. Mi u Hrvatskoj nemamo lokaciju za zbrinuti četiri i pol tisuće tona opasnog otpada - rekao je.

Ministar tvrdi da bi rasuti otpad mogao biti uklonjen u samo tri mjeseca.

- Ne. Mislim da je inicijativa Gospić je naš dom tražila da se ovaj ukopani otpad ukloni, a ovaj koji je rasuti po površini mi mislimo da možemo to napraviti u tri mjeseca. Čak i prije, ali govorim za rasuti otpad - dodaje.

Za ukopani otpad rokovi će biti poznati nakon što Vlada predstavi cjelokupni plan sanacije.

Tko će platiti? Zasad država, ali tražit će novac od odgovornih...

Bačić je jasno poručio da trošak sanacije zasad pada na državni proračun. No, država će pokušati taj novac naplatiti od onih za koje se utvrdi da su odgovorni za nezakonito postupanje s otpadom.

- To će platiti Fond iz proračuna Republike Hrvatske. Međutim, s druge strane Državno odvjetništvo vodi postupak utvrđivanja odgovornosti za ova kaznena djela - rekao je.

- Međutim, Državno odvjetništvo će u postupku pred sudovima nastojati napraviti sve da se iz imovine procesuiranih naplati šteta koju će u ovom trenutku platiti državni proračun. Na tome ćemo ustrajati, no ne možemo čekati ishod suđenja - dodaje.

Bačić o odgovornosti države: "Trebalo je na svim razinama prepoznati"

Jedno od ključnih pitanja jest zašto se problem nije riješio ranije. Građani su, prema njegovim riječima, još 2023. i 2024. godine podnosili predstavke. Bačić kaže da ne zna zašto nakon tih prijava nije zaustavljen protuzakoniti dovoz otpada.

- Koliko imam informacije, građani su podnijeli predstavke 2023.-2024. godine. Inspekcija izlazi na teren po tome. Zašto se nakon prijava nije zaustavilo, ispitalo, procesuiralo, ja to doista ne znam. Vjerujem da će DORH utvrditi zašto se nakon takvih predstavki nije zaustavio taj protuzakonit dovoz otpada u Gospić - govori.

A smatra da je odgovornost bila na više razina.

- Trebalo je na svim razinama - od strane grada, županije i inspektorata, taj proces prepoznati - rekao je.

Na pitanje je li odgovornost i na Vladi, kratko je odgovorio: "Inspektorat je dio nacionalne izvršne vlasti."

"U Hrvatskoj više ne želimo ni svoje smeće"

Bačić se osvrnuo i na problem zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, nakon što se pojavilo protivljenje mogućnosti da dio otpada iz Varaždina završi u Bjelovaru. Kaže da Hrvatska mora promijeniti odnos prema otpadu.

- Nije problem što ne želimo tuđe smeće, mi sada polako više ne želimo ni svoje smeće, nego bismo da nam netko drugi to preuzme. Mi ćemo morati promijeniti tu svijest i pristupiti na znanstvenom principu izgradnji energana - govori.

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Ministar pritom smatra da Hrvatska treba ozbiljnije razmišljati o energanama na otpad.

Bačić: "Prihvatio bih spalionicu na Korčuli"

Jedan od zanimljivijih dijelova razgovora odnosio se upravo na Korčulu. Na pitanje bi li prihvatio spalionicu na tom otoku, Bačić je odgovorio: "Ja bih prihvatio spalionicu na Korčuli."

Objasnio je da se na Korčuli gradi pretovarna stanica, čemu se dio stanovnika također protivi.

- A mi ne možemo nekome drugome odnijeti sve. Mi moramo na tu pretovarnu stanicu donijeti naš otpad - govori.

Naglasio je da pritom ne govori o opasnom otpadu, već o komunalnom otpadu koji bi se obrađivao kroz regionalni sustav.

Što je sa Schengenom i kontrolom otpada?

Bačić se osvrnuo i na činjenicu da su 2019. godine ublažene određene procedure vezane uz najavu prekograničnog prometa otpada. Tvrdi da to nije značilo ukidanje kontrola.

- Time što nije bilo potrebno najaviti tri dana prije otpad koji će ulaziti i izlaziti izvan Hrvatske, nije se nije naložilo da se kontrole ne provode - kazao je.

Postoji, kaže, sustav e-ONTO putem kojeg se evidentira količina i vrsta otpada, kao i njegovo porijeklo i odredište.

No priznaje da problem može nastati ako netko u sustav ne unosi točne podatke.

- Ta evidencija i danas postoji. Možemo lako i retroaktivno utvrditi što je došlo u Gospić prema tom očevidniku. E sad, da li onaj tko to radi doista točno ispunjava? To je sad druga stvar - pojašnjava.

Najavio strože kontrole

Bačić smatra da će kontrole ubuduće morati biti strože.

- Slažem se. Treba inzistirati da i carina, kontrole, DIRH te Fond za zaštitu okoliša da podatke o prijevozu, otpadu i njegovom nastavku kontroliraju često kako ne bi došlo do ovakvih situacija. Da se to provodilo, ne bi se ovo dogodilo - rekao je.

Najavio je i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom.

- To će biti dio našeg programa. U postupku je izmjena Zakona o gospodarenju otpadom. On će sada bitno pooštriti postupanje države prema otpadu, prema kontrolama i provjeri da li se s otpadom postupa kako je zakonom predviđeno - dodaje.

"Ne možemo čekati suđenje"

Poruka Vlade zasad je jasna – sanacija se mora pokrenuti odmah, bez obzira na to tko će na kraju snositi odgovornost. Država će, prema Bačićevim riječima, prvo platiti uklanjanje otpada, a potom pokušati naplatiti nastalu štetu od odgovornih.

Istodobno će se morati riješiti i puno veći problem – kako u Hrvatskoj dugoročno zbrinjavati vlastiti otpad i spriječiti da se ponovno dogodi slučaj poput Gospića.