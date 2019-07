Bačić: Opravdano je sazvati izvanrednu sjednicu Sabora

Branko Bačić (HDZ) izjavio je prije sjednice užeg kabineta Vlade da je opravdano sazivati izvanrednu sjednicu Sabora jer postoji mogućnost da rekonstrukcija Vlade neće biti gotova do petka. Naime, do petka bi trebao biti poznat novi ministar ili ministrica uprave koji će zamijeniti Lovru Kuščevića.

U utorak navečer je predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio i rekonstrukciju Vlade.

- Dobio sam potporu članova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća da sukladno svojoj procjeni poduzimam sve ono što smatram da je potrebno za osvježenje u Vladi – svojevrsnu rekonstrukciju. Na način da idemo ambiciozno ka ostvarivanju svih naših programskih ciljeva – da se zemlja kvalitetno pripremi za za nas izrazio važno predsjedanje EU u prvoj polovici 2020., da se stranka konsolidirana pripremi za predsjedničke izbore i da damo čvrstu potporu Kolindi Grabar-Kitarović - istaknuo je u utorak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Darinko Kosor (HSLS) rekao je u srijedu da se o konstrukciji Vlade priča već dva mjeseca. Na pitanje treba li rekonstrukcija biti šira, rekao je da će o tome odlučiti predsjednik Vlade Andrej Plenković. Ističe da će uskoro krenuti ljetna stranka, te da imaju dva mjeseca dobro razmisliti o svemu.

- Ići će se u rekonstrukciju. A kakvu i koliko ljudi, to će on odlučiti - rekao je Kosor. Na pitanje smatra li da bi se trebao smanjiti broj ministarstava, Kosor je rekao da se on za to zalaže već godinama.

Na pitanje novinara strahuje li da će on otići nakon rekonstrukcije Vlade, ministar zdravstva Milan Kujundžić prvo se našalio, a zatim rekao i kako "svatko tko se rodi zna da će umrijeti, pa tako i svaki ministar zna da će kad tad otići". Rekao je i kako premijer još nije razgovarao s njim o tome, te da se nitko ne bi trebao osjećati sigurnim do kraja mandata.