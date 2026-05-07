Podvožnjak kod Vjesnika opet će biti zatvoren za promet

Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za promet Andro Pavuna izjavio je u četvrtak da će zbog nastavka radova na uklanjanju dijelova u požaru stradalog Vjesnikova nebodera tijekom jednog vikenda ponovno nakratko biti zatvoren promet kroz podvožnjak, još se ne zna kojeg ali nastojat će da to bude nakon završetka školske godine. "Jednostavno, taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da u subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali moguće je da će to već biti doba kada je i Zagreb prazan", izjavio je novinarima pročelnik Pavuna nakon otvaranja radova na trećoj etapi produžene Ulice Rudolfa Kolaka.

Dodao je da izvođač još nije odredio točan termin zatvaranja podvožnjaka, no da Grad inzistira da to bude tijekom vikenda kada je promet manji, a razmatra se i da bude možda nakon završetka školske godine.

Pavuna je rekao da se na Vjesnikovu neboderu radovi odvijaju kontinuirano te da su gradske službe i ranije znale da će nakon ponovnog otvaranja podvožnjaka za promet biti potreban još jedan kraći prekid prometa.

Objasnio je da je na gradilište dopremljen veliki stroj kojim će se uklanjati konzole istaknute prema sjevernoj strani zgrade, zbog čega je iz sigurnosnih razloga nužno privremeno zatvaranje prometnice.

"To će biti odrađeno u maksimalno brzom roku, isključivo preko vikenda kad je ipak manji promet i kad ljudi ne moraju ići na posao", rekao je Pavuna, dodajući da će javnost i mediji o terminu zatvaranja biti pravodobno obaviješteni.

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored Vjesnikova nebodera pušten je ponovno u promet 18. travnja, nakon što je nešto više od pet mjeseci bio zatvoren zbog požara u neboderu Vjesnik.