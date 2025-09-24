Obavijesti

OTKRIO JE I KOLIKA JE

Bačić: 'Prosječna cijena stana u Hrvatskoj i nije toliko visoka'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Branko Bačić dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ministar je najavio novi Zakon o priuštivom stanovanju. Omogućuje se  samo legalizacija objekata sagrađenih do 21. lipnja 2011. za koje zahtjev ranije nije bio podnesen. Nakon toga novi val legalizacije neće biti moguć

U Hrvatskoj će bespravna gradnja uskoro postati kazneno djelo jer država želi prekinuti uništavanje prostora, rekao je u razgovoru za HRT ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić.

Ministar je najavio novi Zakon o priuštivom stanovanju. Omogućuje se  samo legalizacija objekata sagrađenih do 21. lipnja 2011. za koje zahtjev ranije nije bio podnesen. Nakon toga novi val legalizacije neće biti moguć.

- Rok za prijavu takve bespravne gradnje istekao je 31. lipnja. Međutim utvrdili smo da je ostao jedan dio takvih objekata čiji vlasnici nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju i danas im to predstavlja problem, primjerice u mogućnosti obavljanja bilo kakve djelatnosti u tim zgradama - rekao je Bačić.

Kazao je kako je 2011. bilo 900 tisuća zahtjeva za legalizaciju, dok očekuje da će sada taj broj biti i do 10 puta manji. Uz to, u izradi je aplikacija koja će se temeljiti na satelitskim snimkama, preko kojih će se detektirati bespravnu gradnju i bilo kakvu promjenu u prostoru.

- Tako ćemo biti učinkovitiji. Najlakše je zaustaviti bespravnu gradnju u startu, rekao je Bačić dodajući da se očekuje da će aplikacija biti u primjeni tijekom 2027. - dodao je.

Povrat poreza za prvu nekretninu

Naglasio je i kako Vlada realizira brojne projekte stambenog zbrinjavanja građana na potpomognutim područjima.

- Izgradnjom obiteljskih kuća, otkupom obiteljskih kuća i neuseljivih stanova i davanjem u najam. Sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali smo sredstva da se na tom području gradi 80-ak višestambenih zgrada ili mala naselja obiteljskih kuća. Vrijednost projekta je 115 milijuna eura. Naši sugrađani će plaćati najamninu 0,36 centi po metru četvornom. To je oko 20-30 puta niža najamnina od prosječne najamnine u toj istoj jedinici lokalne samouprave. Time postižemo naš plan priuštivog stanovanja - rekao je Bačić.

Ministar je rekao da je u tri mjeseca pristiglo 1830 zahtjeva za povrat poreza na kupnju prve nekretnine, dok ih je obrađeno 830. 

- Vraćamo 50 posto poreza na dodanu vrijednost za kupnju prve nekretnine i cjelokupnog iznosa poreza na promet nekretnina. Za njih 830 isplaćeno je oko 7 milijuna eura. Prosječna starost sugrađana koji podnose zahtjeve je 32 godine, prosječna veličina stana 66 kvadrata, a prosječno kućanstvo broji dva člana - otkrio je.

-  Sada imamo evidenciju prosječne cijene stana u Hrvatskoj i ona nije toliko visoka kao što čujemo ovih dana da su cijene stanova strahovito porasle. Iz egzaktnih, točnih, ugovorenih podataka u ovoj godini vidimo da je prosječna cijena stana u Hrvatskoj 2285 eura plus PDV, a u Zagrebu 2487 eura plus PDV - rekao je Bačić.

