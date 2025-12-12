Bačić: Ako se negdje pokušava otimačina, onda je to u Krapinsko-zagorskoj županiji

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić rekao je u petak da su bez argumenata svi amandmani koje je Klub SDP-a podnio na paket zakona o graditeljstvu i prostornom uređenju, naglasivši kako SDP lažima i obmanama plaši građane.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić komentirao je nakon današnje sjednice Vlade 250 amandmana na paket zakona o graditeljstvu i prostornom uređenju koje je podnio Klub SDP-a. Rekao je da su amandmani bez argumenata i da SDP lažima i obmanama plaši građane.

U izjavi nakon sjednice Vlade ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić istaknuo je da je svih 250 SDP-ovih amandmana, o kojima se danas u Saboru očitovala i odbila ih vladina predstavnica državna tajnica Dunja Magaš, koncipirano na isti način - "copy paste", od prvog do zadnjeg.

Pokretanje videa... 00:51 Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Nema niti argumenata niti razloga, dodao je.

Otimačinu je pokušala SDP-ova lokalna vlast u Krapinsko-zagorskoj županiji

"Dugo sam u parlamentarnom životu Hrvatske, viđao sam svakakvih amandmana i svakakvih pokušaja opstruiranja, ali je ovaj "pokazao" SDP-ovu razinu poznavanja problematike. Mogu zaključiti i da SDP pokušava lažima i obmanama preplašiti hrvatske građane, predstavljajući ovaj zakon kao 'otimačinu djedovine'. Ako se negdje pokušava otimačina, onda je to u Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj je SDP-ova lokalna vlast, suprotno zakonu, izdala lokacijsku dozvolu za izgradnju solarne elektrane jednog privatnika na zemljištu u vlasništvu drugih privatnih osoba. Tek na intervenciju grada Pregrade naše je Ministarstvo utvrdilo nezakonitost lokacijske dozvole i zatražilo obnovu postupka. Čini mi se da SDP djeluje po onoj - '"držite lopova' ", poručio je ministar Bačić.

Hrvatska komora arhitekata tražila da se urbana komasacija vrati u zakon

Sve koji u Saboru opstruiraju urbanu komasaciju, dodao je, podsjeća kako je ona bila u zakonu do 2014. godine, a onda ju je SDP ukinuo.

Hrvatska komora arhitekata tražila je da se taj urbanistički instrument vrati u zakon i Ministarstvo je to prihvatilo, jer misli da je to odličan urbanistički instrument koji je prepoznat i u svijetu, istaknuo je Bačić.

"E sad što je "sporno"? Sporna je mogućnost da na nekom prostoru 51 posto plus jedan vlasnik zemljišta može predložiti komasaciju, ali odluku ne donose oni", dodao je.

"SDP tvrdi da će se izvlastiti onih 49 posto. To je ili apsolutno nepoznavanje zakona i postupka urbane komasacije ili se namjerno obmanjuje i plaši javnost. Da biste vi bili vlasnik 51 posto nečega, mora se utvrditi koliko je 100 posto, a tih 100 posto je obuhvat komasacije koje propisuje lokalna samouprava i taj isti grad ili općina mora u svom prostornom planu propisati urbanu komasaciju i utvrditi obuhvat. I sad građane plaše oni koji jedini mogu utvrditi mogućnost urbane komasacije", pojasnio je ministar Bačić.

Urbanistički planovi uređenja

Osvrnuo se i na kritike da se jedinicama lokalne samouprave oduzima ovlast u korist investitora.

Podsjetio je da svaka jedinica lokalne samouprave donosi svoje prostorne planove. Kad je riječ o velikim gradovima onda je to GUP i tim planovima, definiraju se područja koja su građevinska zemljišta. Građani onda imaju legitimna očekivanja da na tom zemljištu mogu graditi, ali se onda čeka desetljećima na urbanističke planove uređenja bez kojih je ta gradnja onemogućena, rekao je Bačić.

"Već 15-20 godina niste donijeli taj dokument da ja mogu na svojoj čestiti realizirati namjenu koju ste vi propisali; ne ja, ne država, nego ta ista jedinica lokalne samouprave; pa vas molim da pokrenete postupak donošenja tog plana, takozvanog urbanističkog plana uređenja, za kojega ćemo mi građani platiti sve troškove izrade tog urbanističkog plana. Donijet ćemo studiju kako bismo mogli napraviti prometnicu, dokazat ćemo svoju financijsku sposobnost, dokazat ćemo pravni interes, a vi, evo molimo vas, u tri godine, kada već niste u dvadeset, pokušajte napraviti taj dokument, s time što ćete nam, kao protuuslugu što ćemo sve isfinancirati, umanjiti komunalni doprinos", pojasnio je Bačić aktualnu situaciju na terenu.

Dodao je i da jedinica lokalne samouprave može ukinuti neko područje kao građevinsko jer je to njezina ovlast.

Procjenjuje i da su tri godine sasvim dovoljne da se donese urbanistički plan uređenja.

"Naš će zakon dodatno dinamizirati donošenje prostornih planova. Rekao sam 18 mjeseci, i to je prekomotan rok, ali mi smo išli na 36 mjeseci. I ako u tom roku nema urbanističkih planova uređenja, građani koji žele graditi, podnose taj zahtjev Ministarstvu", dodao je.

Uklanjanje Vjesnikovog nebodera

Ministra Bačića novinari su pitali i za novosti oko plana rušenja Vjesnikova nebodera.

Izvijestio je da će i danas i sutra u Ministarstvu završavati dokumentaciju o nabavi i idući tjedan će ići u postupak javne nabave za odabir izrađivača projekta i izvođača uklanjanja nebodera.

"Mi ćemo tim našim modelom u isto vrijeme tražiti da ponuditelj radi projekt uklanjanja i da nam dostavi podatke o iznosu tog uklanjanja", rekao je ministar.

Dodao je da će proces odabira potrajati oko tri tjedna koliko je potrebno da se ponuditelji upoznaju s građevinom i kako bi dobili stručne podatke o stanju konstrukcije, o načinu uklanjanja, o izradi projekta, zaštiti prometnice, sigurnosti građana, ali i sigurnosti svojih radnika i zaposlenih.

Ako ne bude žalbi, mogli bi onda relativno brzo ići u uklanjanje nebodera, zaključio je Bačić.