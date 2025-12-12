Sabor: Zastupnici nisu uspjeli promijeniti pravila novog sustava naplate cestarine

Zakon o naplati cestarine, slijedom kojega će se od 1. ožujka 2027. početi primjenjivati novi sustav naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u Hrvatskoj, zastupnici u petak nisu uspjeli promijeniti svojim amandmanima, Vladin predstavnik sve ih je odbio. IDS je, uz ostalo, tražio da se osigura jednak tretman svih korisnika autocesta, te spriječi neopravdano velikih razlika u cestarini između različitih dionica, bez obzira radi li se o „državnim ili koncesijskim autocestama“.

Predložili smo da se naplata po kilometru autoceste može razlikovati najviše 50 posto, rekao je Dalibor Paus (IDS), skrećući još jednom pozornost na disproporciju u cijeni i duljini dviju dionica.

Dionica Sveti Rok-Rovanska, dugačka je 37 kilometara i zahtjevnija od dionice Učka-Matulji, duljine 17 kilometara, a cestarina za nju je 2,30 eura, a za ovu drugu 4,10 eura.

Dva puta dva ovdje zaista vrijedi, dva puta kraće, ali dva puta skuplje, ustvrdio je Paus, no Vladin predstavnik nije prihvatio IDS-ov zahtjev, tumačeći da je u suprotnosti s odredbama o infrastrukturnim troškovima.

Nije prihvatio ni amandmane Mostova Ante Kujundžića koji je, uz ostalo, tražio da Vlada u roku 18 mjeseci od stupanja na snagu Zakona donese uredbu kojom će definirati lokalne tarife i popuste za građane koji autocestu koriste svakodnevno, pogotovo tamo gdje nama alternativne ceste.

Tražio je i da subjekti za naplatu cestarine izrade tarifne pakete za mikro i male poduzetnike u cestovnom prijevozu.

Novi sustav naplate cestarine temelji se na dvije tehnologije - tehnologiji koja uključuje ENC uređaj u vozilu i tehnologiji automatskog očitavanja registarskih pločica putem kamera.

"Novi sustav predviđa slobodni prometni tok bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, što je temeljna razlika u odnosu na elektroničke sustave koji sada imaju Hrvatske autoceste i Bina-Istra, dok na Autocesti Zagreb-Macelj ni nema elektroničke naplate cestarine", objasnio je ranije resorni ministar Oleg Butković.

S postavljanjem prvih portala, koji će služiti za kontrolu budućeg sustava naplate, već se počelo na autocesti A3, a do kraja godine trebalo bi ih biti instalirano ukupno sedam.