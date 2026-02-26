Obavijesti

News

Komentari 0
PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić se prisjetio studentskih dana i mini garsonijera: 'Nas dvojica i desetak kvadrata...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Bačić se prisjetio studentskih dana i mini garsonijera: 'Nas dvojica i desetak kvadrata...'
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je da su mikrostambene jedinice dio plana usmjerenog ponajprije na mlade do 30 godina

Admiral

Miko stanovi od 18 kvadrata uskoro bi mogli postati dio hrvatske stvarnosti. Novim Zakonom o priuštivom stanovanju država do 2030. godine planira izgraditi i obnoviti ukupno 20 tisuća stanova.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u razgovoru za RTL Direkt potvrdio je da su mikrostambene jedinice dio plana usmjerenog ponajprije na mlade do 30 godina.

- Za jednu osobu predviđena je površina od 18 četvornih metara, a za dvije 26. Riječ je o privremenom smještaju, u trajanju do četiri godine, a u iznimnim slučajevima do šest. Cilj je, kaže ministar, mladima nakon završetka fakulteta omogućiti priuštiv najam dok ne steknu uvjete za veći stan – bilo u najmu ili kupnji. Ukupni trošak najamnine s režijama ne bi smio prelaziti 30 posto primanja stanara. “Cijena ovisi o prihodima, ali nikako ne može prijeći taj prag - objasnio je  Bačić.

CIJENA OVISI O PRIMANJIMA Minijaturni japanski stanovi gradit će se i u Hrvatskoj. Bačić: 'Bit će kao studentski domovi...'
Minijaturni japanski stanovi gradit će se i u Hrvatskoj. Bačić: 'Bit će kao studentski domovi...'

Ove stambene jedinice uključivale bi zajedničke prostore, praonicu i kuhinju, slično kao u studentskim domovima.

- Živio sam u studentskoj sobi u domu Stjepan Radić. Ta soba imala je desetak kvadrata i dijelili smo je nas dvojica. Snalazili smo se. No važno je reći da mikrostambene jedinice predviđaju i zajedničke prostore, praonice, kuhinje i druge društvene sadržaje, što stanarima pruža dodatnu kvalitetu i funkcionalnost, slično studentskim domovima

Država planira izgraditi i 8000 stanova i kuća diljem Hrvatske, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

- Lokalna samouprava može biti investitori ako osnuje vlastitu agenciju ili ustanovu, a ako to ne žele, u njihovo ime i u ime države gradit će APN”, rekao je. Ako zgrada ima do deset stanova, svi će biti namijenjeni najmu. U većim zgradama polovica stanova ostaje za najam, a polovica ide u prodaju po priuštivim cijenama.

Bačić je poručio da ovi projekti neće biti socijalistička naselja, već suvremene zgrade vrhunskih arhitekata.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
NOVO ROČIŠTE

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026