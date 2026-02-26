Bačić se prisjetio studentskih dana i mini garsonijera: 'Nas dvojica i desetak kvadrata...'

Miko stanovi od 18 kvadrata uskoro bi mogli postati dio hrvatske stvarnosti. Novim Zakonom o priuštivom stanovanju država do 2030. godine planira izgraditi i obnoviti ukupno 20 tisuća stanova.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u razgovoru za RTL Direkt potvrdio je da su mikrostambene jedinice dio plana usmjerenog ponajprije na mlade do 30 godina.

- Za jednu osobu predviđena je površina od 18 četvornih metara, a za dvije 26. Riječ je o privremenom smještaju, u trajanju do četiri godine, a u iznimnim slučajevima do šest. Cilj je, kaže ministar, mladima nakon završetka fakulteta omogućiti priuštiv najam dok ne steknu uvjete za veći stan – bilo u najmu ili kupnji. Ukupni trošak najamnine s režijama ne bi smio prelaziti 30 posto primanja stanara. “Cijena ovisi o prihodima, ali nikako ne može prijeći taj prag - objasnio je Bačić.

Ove stambene jedinice uključivale bi zajedničke prostore, praonicu i kuhinju, slično kao u studentskim domovima.

- Živio sam u studentskoj sobi u domu Stjepan Radić. Ta soba imala je desetak kvadrata i dijelili smo je nas dvojica. Snalazili smo se. No važno je reći da mikrostambene jedinice predviđaju i zajedničke prostore, praonice, kuhinje i druge društvene sadržaje, što stanarima pruža dodatnu kvalitetu i funkcionalnost, slično studentskim domovima

Država planira izgraditi i 8000 stanova i kuća diljem Hrvatske, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

- Lokalna samouprava može biti investitori ako osnuje vlastitu agenciju ili ustanovu, a ako to ne žele, u njihovo ime i u ime države gradit će APN”, rekao je. Ako zgrada ima do deset stanova, svi će biti namijenjeni najmu. U većim zgradama polovica stanova ostaje za najam, a polovica ide u prodaju po priuštivim cijenama.

Bačić je poručio da ovi projekti neće biti socijalistička naselja, već suvremene zgrade vrhunskih arhitekata.