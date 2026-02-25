Minijaturni japanski stanovi gradit će se i u Hrvatskoj. Bačić: 'Bit će kao studentski domovi...'

Minijaturni japanski stanovi od 18 kvadrata uskoro bi mogli postati hrvatska realnost zbog novog zakona o priuštivom stanovanju, a takve male stanove za mlade planira graditi ministar Branko Bačić.

Mikro stanovi bili bi namijenjeni za osobe do 30 godina za razdoblje od, primjerice, dvije godine. Za jednu osobu veličina bi bila 18, za dvije 26 četvornih metara. Država do 2030. godine planira izgraditi i obnoviti 20 tisuća stanova i na taj način omogućiti priuštivije stanovanje. Za RTL je govorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, prenosi Danas.hr.

- Omogućio bi priuštivu najamninu našim sugrađanima, prije svega mladima nakon završetka fakulteta. Riječ je o privremenom rješenju dok ne steknu uvjete za veći stan. Ukupan trošak najamnine zajedno s režijama ne može prelaziti 30 posto primanja stanara. Boravak je predviđen do četiri godine, a u iznimnim situacijama i do šest, ali to su rijetki slučajevi. Cilj je da priuštiva najamnina bude takva da stanaru omogući iznimno povoljnu cijenu dok ne stekne preduvjete za odlazak u veće stambene jedinice, bilo u najam ili kupnju, pri čemu će imati prednost prema zakonu - rekao je Bačić.

Cijena ovisi o primanjima stanara. Nikako ne može cijena u priuštivom stanovanju zajedno sa režijskim troškovima prelaziti 30 posto njegovih primanja.

- Krenuli smo u normiranje mikrostambenih jedinica na temelju činjenice da već danas imamo dva samačka hotela, bivše objekte koje je država preuzela na upravljanje. Te lokacije nije moguće prenamijeniti zbog potrebnog broja parkirnih mjesta i drugih urbanističkih uvjeta. Odlučili smo ta dva objekta preurediti i u njima omogućiti priuštivo stanovanje, prije svega samcima, eventualno i parovima - kaže.

Dodao je i da je živio u još manjoj sobi u studentskom domu, koju, doduše, zasigurno nije plaćao skupo kao najam stana.

- Živio sam u studentskoj sobi u domu Stjepan Radić. Ta soba imala je desetak kvadrata i dijelili smo je nas dvojica. Snalazili smo se. No važno je reći da mikrostambene jedinice predviđaju i zajedničke prostore - praonice, kuhinje i druge društvene sadržaje – što stanarima pruža dodatnu kvalitetu i funkcionalnost, slično studentskim domovima. Diljem Hrvatske, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. One će, temeljem zakona, izraditi lokalne programe stanovanja, utvrditi stambeni jaz i definirati lokacije. Mogu same biti investitori ako osnuju vlastitu agenciju ili ustanovu, a ako to ne žele, u njihovo ime i u ime države gradit će APN.

Trenutno maksimalna cijena iznosi 2104 eura po kvadratu. Cijena može biti niža u jedinicama lokalne samouprave koje su u nižoj skupini indeksa razvijenosti. Primjerice, ako je u nekom gradu 2000 eura po kvadratu, u najnižoj skupini može biti oko 1300 eura. Ciljana skupina su građani s primanjima do 2,5 medijalne plaće u svojoj jedinici lokalne samouprave. Ako je medijalna plaća oko 1278 eura, to znači primanja do nešto više od 3000 eura. Obuhvat je prilično širok - dodaje.

- Pozivam sve da odu u Osijek, gdje gradimo 206 stanova u tri povezane višestambene zgrade, ili u Omišalj, Kumrovec i Novalju, i vide kakvi su to projekti. Rade ih vrhunski hrvatski arhitekti i riječ je o suvremenim, kvalitetnim rješenjima. Važno je naglasiti da zakon omogućuje jednak pristup i onima koji žele graditi obiteljske kuće. Država će i njima, pod istim uvjetima i kriterijima, omogućiti priuštivo stanovanje prilikom gradnje.

U nacionalnom planu predvidjeli su da će do 2030. aktivirati 9000 praznih stanova. U dva mjeseca dosegli su brojku od 1000, što smatraju uspjehom, osobito u usporedbi s državama koje su pokušale slične mjere, a potom odustale.

Priuštivi najam nije uspio u Ljubljani, Barceloni, Beču.

- Prema mojim saznanjima, u Sloveniji je u dvije godine bilo svega nekoliko prijava. Barcelona, Budimpešta i Bratislava odustale su od takvih modela. Mi smo u dva mjeseca uspjeli angažirati tisuću stanova i vjerujem da će kombinacija zakonskih i poreznih mjera kod nas dati rezultate.

Godinu je dana od poreza na nekretnine, a medijalna cijena najamnine porasla 15 posto u odnosu na prošlu godinu

- Cijene se ne mogu preko noći zaustaviti. Reforma obuhvaća osam zakona, od kojih je većina donesena, a preostali su u proceduri. Uvjeren sam da ćemo, kada svi stupe na snagu, zaustaviti rast cijena nekretnina, povećati ponudu na tržištu i time stvoriti uvjete za njihovu stabilizaciju, a potom i pad. Uvjeren sam da ćemo već iduće godine imati vidljive efekte svih mjera koje smo donijeli, osobito kroz povećanu ponudu stanova za dugoročni najam, što bi trebalo dovesti do zaustavljanja rasta cijena - rekao je Bačić.