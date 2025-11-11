Bačić: Svi zajedno trebamo pridonijeti smirivanju tenzija... Odgoda 'Srpkinje' dobar potez

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić pozvao je u utorak, nakon sastanka parlamentarne većine, na smirivanje tenzija vodeći računa o osjetljivosti vezano uz aktualnu situaciju i suzdržavanje od aktivnosti koje bi mogle pogoršati odnose na području Vukovara i čitave Hrvatske.

Svi zajedno trebamo pridonijeti smirivanju tenzija i okrenuti se pravim životnim izazovima pred nama uvažavajući osjećaje braniteljske populacije. Mislim da ovime što radimo kao Vlada pridonosimo smirivanju tenzija vodeći računa o zaštiti nacionalnih interesa i vrijednosti na kojima je izgrađena Republika Hrvatska, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar zaštite okoliša, graditeljstva i državne imovine Bačić u izjavi za medije.

Naglasio je da je sastanak pokazao da dijele iste stavove vezano uz Vladino postupanje vezano uz recentna zbivanja i prema onemogućavanju određenih događaja koja su organizirali SKD Prosvjeta i Srpsko nacionalno vijeće i kad je riječ o prosvjedu na splitskoj rivi.

Sve što smo odlučili i javno komunicirali kao Vlada i nadležna državna tijela vladajuća većina je podržala i to ćemo još jednom ponoviti na saborskom aktualnom prijepodnevu, istaknuo je Bačić.

Upitan o odgodi izložbe "Srpkinja" koja je danas trebala biti otvorena, rekao je kako u Vladi ocjenjuju da je to dobar i razuman potez nekoliko dana pred spomendan žrtava Vukovara i Škabrnje. Također vezano uz fotografije iz rata koje su BBB postavili u Vukovaru rekao je kako ih nije vidio, ali je o tome čuo te smatra da su pojedini natpisi neprimjereni.

Pozvali smo sve organizatore događanja da vode računa o osjećajima hrvatskih branitelja i sugrađana koji baštine vrijednosti Domovinskog rata koji je u temeljima Ustava i izvorišnim osnovama na kojima je utemeljena RH, kazao je Bačić.

Ocijenili smo, dodao je, da je postupanje svih tijela bilo dobro ne odričući pravo nikome pa ni srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj da njeguje svoju kulturu i običaje, ali da u u vrijeme sjećanja na najteža stradanja koja je hrvatski narod proživio u Domovinskom ratu vodi računa kako se ne bi povrijedili osjećaji najzaslužnijih za stvaranje samostalne RH - hrvatskih branitelja.

Aktualna vlada je, kako ni jedna do sada učinila sve u zaštiti interesa hrvatskih branitelja, žrtava i stradalnika Domovinskog rata, rekao je Bačić.

Vezano uz prijedlog Državnog proračuna koji se očekuje na ovotjednoj Vladinoj sjednici Bačić je rekao da su osigurana sredstva za realizaciju svih Vladinih politika te da su za njegovo ministarstvo povećana sredstva za 27 posto za nastavak obnove, kao i za mjere poticanja priuštivog stanovanja.

Podsjetio je kako je već ranije utvrđen makroekonomski okvir za 2026. i pokazatelji koji definiraju prihode i rashode te da je planiran rast od 2,7 posto, predviđena stopa inflacije od 2,8 posto te proračunski deficit na razini od 2,9 posto. Očekuje se daljnji pad javno