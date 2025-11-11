'Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno. Razgovarao sam s Pupovcem...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju Interlibera u Zagrebu. Nakon otvorenja Plenković se obratio medijima, komentirao je odlazak Žalac u zatvor, odgodu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru...

- Čuo sam se jutros s Pupovcem, odgodili su to da se sve tenzije smire, izložba će biti u prosincu - kazao je Plenković, piše N1.

On se potom osvrnuo i na fotografije četnika koje su BBB Vukovar postavili po gradu u znak prosvjeda protiv izložbe...

- Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije. Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno i pripisujem to neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili. Temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, a sve manjine u Hrvatskoj trebaju se osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne vidim da bismo 30 godina nakon kraja rata trebali imati tenzije, to je suprotno svemu onome što Vladi radi - kazao je Plenković.

Još je malo govorio o izložbi u Vukovaru...

- Ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom. Važno je voditi računa u sadržaju, Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati da djeca pjevaju folklor. Stvar koja se dogodila u petak, smatram da je to loš odabir. Oni koji su išli s ljevice tamo se nastoje opravdati da ne znaju o čemu se radi. Ako je i njima teško, znate da su pogriješili - kazao je Plenković osvrčući se na izložbu Dejana Medakovića u Zagrebu.

Pitali su ga, kad je već na Interliberu, koju bi knjigu preporučio Gabrijeli Žalac, koja se jučer javila na odsluženje zatvorske kazne.

- To će ona sama učiniti - kazao je premijer.