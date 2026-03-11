Bačić u Sisku uručio ugovore o korištenju stanova iz programa stambenog zbrinjavanja

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u srijedu u Sisku, gdje je uručio ugovore o korištenju 61 stana u sklopu programa stambenog zbrinjavanja te još 12 stanova namijenjenih deficitarnim kadrovima.

Ugovori o najmu obnovljenih stanova u državnom vlasništvu dodijeljeni su korisnicima iz Petrinje, Gline, Topuskog, Dvora, Hrvatske Kostajnice, Jasenovca i Novske. Stanovi se iznajmljuju po simboličnoj cijeni od 0,36 eura po četvornom metru, uz mogućnost otkupa nakon pet godina stanovanja i to po povoljnijim uvjetima.

„Ovo je doista priuštivo jer država za najam stanova za korisnike koji čekaju obnovu svojih kuća plaća oko 9,5 eura po četvornom metru“, rekao je ministar Bačić.

Dodao je kako Vlada Republike Hrvatske Nacionalnim planom stambene politike želi omogućiti priuštivo stanovanje svim građanima koji si ne mogu priuštiti najam po tržišnim cijenama.

„U tu svrhu u narednim godinama planiramo izgraditi 20.000 stanova po modelu koji smo primijenili na području pogođenom petrinjskim potresom, gdje smo izgradili 60 zgrada s ukupno 1100 stanova“, istaknuo je.

Završetak obnove svih zgrada javne namjene do lipnja

Tijekom boravka u Sisku ministar je obišao i gradilište obnove tzv. Bloka Meštrović, stambene zgrade s 102 stambene jedinice. Zgrada izgrađena 1954. godine, površine 8.752 četvornih metara, druga je najveća stambena zgrada u Sisku koja je stradala u potresu. Ukupna vrijednost njezine obnove iznosi 3.382.816 eura.

Na području grada Siska trenutačno je u obnovi 12 stambenih zgrada. Prema najavama, do lipnja bi trebale biti useljene dvije najveće obnovljene zgrade – u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda i u Ulici Ivana Meštrovića.

Ministar Bačić najavio je i završetak obnove svih zgrada javne namjene do lipnja, dok bi obnova svih obiteljskih kuća trebala biti dovršena do kraja iduće godine.

„Obnova je trajala dulje nego što smo očekivali, ali umjesto da zgrade vratimo samo u prijepotresno stanje, odlučili smo izgraditi gotovo nove, sigurnije objekte. To je trajalo dulje, ali je dugoročno bolje i sigurnije“, rekao je.

Naglasio je i financijske razmjere obnove. U obnovu područja pogođenih zagrebačkim i petrinjskim potresom do sada je uloženo 4,36 milijardi eura, što je, kako je rekao, „vrijednost približno deset Peljeških mostova“. Na području pogođenom petrinjskim potresom obnovljeno je 10.500 stambenih jedinica na 1100 lokacija, a ukupno je u obnovu tog područja uloženo oko 1,8 milijardi eura.

Tijekom posjeta razgovaralo se i o obnovi središta Siska. Dogovoreno je da će u centru grada biti obnovljeno 15 zgrada, pri čemu će dio radova preuzeti Grad Sisak.