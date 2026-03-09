Bacili eksplozivne naprave pred rezidenciju gradonačelnika New Yorka: 'Ispunjene su gelerima'

Savezna policija (FBI) pokrenula je istragu o terorizmu nakon što su ispred službene rezidencije gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija u subotu bačene dvije improvizirane eksplozivne naprave. Naprave, ispunjene gelerima, mogle su prouzročiti smrtonosne posljedice, potvrdili su istražitelji. Dvojica mladića iz Pennsylvanije uhićena su na licu mjesta, a gradonačelnik Mamdani, koji se u tom trenutku sa suprugom nalazio u rezidenciji, nije ozlijeđen.

Incident se dogodio tijekom sukoba dviju prosvjednih skupina na Manhattanu. Prosvjed pod nazivom "Zaustavite islamsko preuzimanje New Yorka" organizirao je Jake Lang, influencer s krajnje desnice i pomilovani sudionik nereda na Capitolu šestog siječnja.

Foto: Madison Swart

Njegovoj skupini od dvadesetak ljudi suprotstavilo se više od stotinu protuprosvjednika iz grupe "Protjerajte naciste iz New Yorka". Tenzije su brzo eskalirale, a policija je uhitila ukupno šest osoba, uključujući jednu zbog korištenja suzavca.

U jeku kaosa, osamnaestogodišnji Emir Balat, jedan od protuprosvjednika, zapalio je i bacio prvu napravu prema Langovoj skupini. Prema riječima policijske povjerenice Jessice Tisch, naprava je udarila u barijeru na pješačkom prijelazu, samo nekoliko metara od policajaca, te se ugasila.

Foto: Madison Swart

Ubrzo nakon toga, Balat je od devetnaestogodišnjeg Ibrahima Kayumija uzeo drugu napravu, zapalio je, ali ju je ispustio prije bacanja, nakon čega su obojica uhićena. Analiza FBI-jevog laboratorija u Quanticu potvrdila je da se nije radilo o dimnim bombama.

Foto: Madison Swart

- To su, zapravo, improvizirane eksplozivne naprave koje su mogle prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt - navela je Tisch u priopćenju.

Naprave su se sastojale od staklenki i boca ispunjenih izrazito nestabilnim eksplozivom TATP te gelerima poput matica i vijaka, s ciljem maksimalnog ranjavanja. U nedjelju je u automobilu osumnjičenika, parkiranom nedaleko od mjesta događaja, pronađena i treća sumnjiva naprava te materijal za izradu dodatnih bombi.

Slučaj je preuzela FBI-jeva Zajednička radna skupina za terorizam, a istraga se vodi kao potencijalni akt domaćeg terorizma. Prema izvorima iz policije, istražitelji provjeravaju jesu li osumnjičenici bili inspirirani propagandnim materijalima ISIS-a. Videosnimke događaja zabilježile su kako netko uzvikuje "Allahu Akbar" neposredno prije bacanja prve bombe. Provjerava se i povijest putovanja obojice uhićenih, koji su u protekle dvije godine putovali u Tursku i Saudijsku Arabiju. Gradonačelnik Mamdani osudio je Langov prosvjed kao "ukorijenjen u netrpeljivosti i rasizmu", ali je i oštro osudio nasilje koje je uslijedilo.

Foto: Madison Swart

- Pokušaj korištenja eksplozivne naprave kako bi se ozlijedili drugi nije samo zločin, već je i za svaku osudu i antiteza onoga što jesmo kao grad - poručio je Mamdani.