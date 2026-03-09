Naprave su se sastojale od staklenki i boca ispunjenih izrazito nestabilnim eksplozivom TATP te gelerima poput matica i vijaka, s ciljem maksimalnog ranjavanja
Bacili eksplozivne naprave pred rezidenciju gradonačelnika New Yorka: 'Ispunjene su gelerima'
Savezna policija (FBI) pokrenula je istragu o terorizmu nakon što su ispred službene rezidencije gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija u subotu bačene dvije improvizirane eksplozivne naprave. Naprave, ispunjene gelerima, mogle su prouzročiti smrtonosne posljedice, potvrdili su istražitelji. Dvojica mladića iz Pennsylvanije uhićena su na licu mjesta, a gradonačelnik Mamdani, koji se u tom trenutku sa suprugom nalazio u rezidenciji, nije ozlijeđen.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Incident se dogodio tijekom sukoba dviju prosvjednih skupina na Manhattanu. Prosvjed pod nazivom "Zaustavite islamsko preuzimanje New Yorka" organizirao je Jake Lang, influencer s krajnje desnice i pomilovani sudionik nereda na Capitolu šestog siječnja.
Njegovoj skupini od dvadesetak ljudi suprotstavilo se više od stotinu protuprosvjednika iz grupe "Protjerajte naciste iz New Yorka". Tenzije su brzo eskalirale, a policija je uhitila ukupno šest osoba, uključujući jednu zbog korištenja suzavca.
U jeku kaosa, osamnaestogodišnji Emir Balat, jedan od protuprosvjednika, zapalio je i bacio prvu napravu prema Langovoj skupini. Prema riječima policijske povjerenice Jessice Tisch, naprava je udarila u barijeru na pješačkom prijelazu, samo nekoliko metara od policajaca, te se ugasila.
Ubrzo nakon toga, Balat je od devetnaestogodišnjeg Ibrahima Kayumija uzeo drugu napravu, zapalio je, ali ju je ispustio prije bacanja, nakon čega su obojica uhićena. Analiza FBI-jevog laboratorija u Quanticu potvrdila je da se nije radilo o dimnim bombama.
- To su, zapravo, improvizirane eksplozivne naprave koje su mogle prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt - navela je Tisch u priopćenju.
Naprave su se sastojale od staklenki i boca ispunjenih izrazito nestabilnim eksplozivom TATP te gelerima poput matica i vijaka, s ciljem maksimalnog ranjavanja. U nedjelju je u automobilu osumnjičenika, parkiranom nedaleko od mjesta događaja, pronađena i treća sumnjiva naprava te materijal za izradu dodatnih bombi.
Slučaj je preuzela FBI-jeva Zajednička radna skupina za terorizam, a istraga se vodi kao potencijalni akt domaćeg terorizma. Prema izvorima iz policije, istražitelji provjeravaju jesu li osumnjičenici bili inspirirani propagandnim materijalima ISIS-a. Videosnimke događaja zabilježile su kako netko uzvikuje "Allahu Akbar" neposredno prije bacanja prve bombe. Provjerava se i povijest putovanja obojice uhićenih, koji su u protekle dvije godine putovali u Tursku i Saudijsku Arabiju. Gradonačelnik Mamdani osudio je Langov prosvjed kao "ukorijenjen u netrpeljivosti i rasizmu", ali je i oštro osudio nasilje koje je uslijedilo.
- Pokušaj korištenja eksplozivne naprave kako bi se ozlijedili drugi nije samo zločin, već je i za svaku osudu i antiteza onoga što jesmo kao grad - poručio je Mamdani.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+