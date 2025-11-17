Planiraju baciti vijenac u Dunav za stradale Srbe. Vukovarski gradonačelnik: Nisu dobrodošli

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček najavio je obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, koje će se održati sutra. U izjavi za N1 rekao je kako je višednevni program protekao mirno te da je grad ovoga vikenda posjetilo na desetke tisuća ljudi.

„Možemo reći da gotovo dva tjedna traju cjelokupni programi. Posebice me raduje što je ovaj vikend na desetke tisuća ljudi posjetilo grad i što sve prolazi u miru i dostojanstvu“, poručio je Pavliček.

Naglasio je kako ne želi nagađati o broju ljudi koji će se sutra okupiti, ali ističe da su svi dobronamjerni posjetitelji dobrodošli. „Bitno je da se svi koji se istinski žele pokloniti žrtvama Vukovara osjećaju dobrodošlo i da ove dane provedemo u miru, bez dnevno-političkih prepucavanja i provlačenja žrtve kroz blato“, rekao je.

Dolaze predsjednik i premijer

Gradonačelnik je potvrdio da u Vukovar sutra dolaze predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, kao i brojni ministri.

Istodobno, članovi Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) najavili su da će, kao i prethodnih godina, baciti vijenac u Dunav u spomen na civile srpske nacionalnosti ubijene 1991. godine. Pozvali su i gradonačelnika da im se pridruži.

„Smatram to čistom provokacijom“

Pavliček je taj potez ocijenio neprihvatljivim. „Ova udruga koja želi baciti vijence u Dunav za, kako su naveli, nevino ubijene građane srpske nacionalnosti, smatram čistom provokacijom. Odgovorili smo da nisu dobrodošli u Vukovar jer očigledno žele provocirati i remetiti mir“, rekao je.

Pozvao je VeDRA-u da odustane od svojeg plana. „Moraju biti svjesni da je u gradu trenutačno na desetke tisuća hodočasnika i da vrlo lako mogu isprovocirati ljude, uključujući branitelje. Mislim da je ovo jedan sulud čin“, dodao je.

Izložba otkazana, vijenac se ipak neće bacati?

Pavliček je pozdravio odluku srpskih institucija koje su, na njegov zahtjev, otkazale izložbu Srpkinja, heroina Velikog rata kako bi se izbjegle napetosti. Prema informacijama kojima raspolaže, ove godine neće biti ni bacanja vijenca u Dunav.

„Mislim da su i predstavnici srpske zajednice svjesni da i nakon 20. studenoga treba živjeti u Vukovaru, živjeti u miru i da nam ne treba dizanje tenzija“, zaključio je gradonačelnik.