FOTO Ovo je detaljan program za Dan sjećanja u Vukovaru!

Središnji događaj obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i ove će godine biti Kolona sjećanja. Predvodit će je hrvatski branitelji Vukovara, zajedno s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja, a na čelu će biti braniteljice grada, ratnice, medicinske sestre, liječnice, heroine Vukovara.

Program "Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta" započet će u utorak, 18. studenoga, u 10 sati u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro". Nakon uvodnoga programa, Kolona će se uputiti ulicama grada prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Dolaskom na Memorijalno groblje predviđeno je polaganje vijenaca u 12.45, dok će sveta misa za sve žrtve Domovinskog rata započeti u 13 sati. Iz Grada Vukovara poručuju kako se i ove godine želi osigurati dostojanstveno i primjereno obilježavanje u spomen na sve sudionike obrane grada simbola hrvatske samostalnosti.

S obzirom na očekivani veliki broj posjetitelja i organiziranih dolazaka autobusima, Grad i policija izdali su detaljne upute za kretanje i promet. Organizirane grupe moći će do 9 sati izaći iz autobusa na križanju, odnosno kružnom toku ulica Priljevo, Županijska i I. Gundulića, u blizini Nacionalne memorijalne bolnice. Nakon iskrcaja autobusi će se preusmjeriti na rezervirana parkirališta u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, na cesti Vučedol, na parkiralištu Luke Vukovar i na autobusnom kolodvoru.

Policija će 18. studenoga od 7 do 18 sati privremeno zatvoriti dio Ulice Priljevo te više gradskih ulica, među njima I. Gundulića, kardinala Alojzija Stepinca, Županijsku, Frankopansku, N. Andrića, S. Radića, Trg Slavija i Ulicu bana Jelačića sve do raskrižja prema Ovčari. Promet će se preusmjeravati na alternativne pravce, a građanima se preporučuje izbjegavanje ovih ulica zbog gužvi. Policija poziva na strpljenje i poštivanje uputa službenika na terenu.

Nakon završetka programa na Memorijalnom groblju, od 14.30 sudionicima će biti omogućen povratak pješice prema središtu grada ili prema lokacijama parkiranih autobusa, dok će od 16 sati autobusi ponovno moći ulaziti u središte Vukovara po svoje putnike. Policija dodatno najavljuje da će od 17. do 20. studenoga, sukladno zakonskim odredbama, provoditi snimanje javnih okupljanja i prilaznih pravaca radi osiguranja sudionika i posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Obilježavanje se nastavlja i idućih dana. U srijedu, 19. studenoga, komemorirat će se žrtva Borova naselja za domovinu. Program u organizaciji Udruge "Vukovarske majke" počet će u 9.15 ispred ostataka nekadašnje ratne bolnice i skloništa u Borovu naselju, uz polaganje vijenaca, nakon čega će uslijediti križni put – Kolona sjećanja od Borovo commercea do crkve Gospe Fatimske, gdje će biti služena misa za žrtve.

Počast stradalima na Veleprometu i Ovčari odaje se 20. studenoga. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora organizira polaganje vijenaca u dvorištu Veleprometa, nakon čega slijedi komemorativni program i molitva. Istoga dana održat će se i 18. mimohod "Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga" te komemorativni program "Ovčara – vječna rana" u organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Okupljanje je zakazano u 10 sati na Memorijalnom groblju, odakle će sudionici krenuti prema masovnoj grobnici na Ovčari. Na Dan sjećanja, 18. studenoga, Memorijalni centar Domovinskog rata, Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti i Spomen dom Ovčara bit će otvoreni za posjetitelje od 8 do 20 sati. Vukovarski vodotoranj, jedno od najprepoznatljivijih obilježja otpornosti grada, radit će produženo, od 7 do 21 sat. Mjesto sjećanja - Vukovarska bolnica, koje svake godine privlači velik broj posjetitelja, bit će otvoreno od 11 do 20 sati. Toga dana Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture neće raditi.