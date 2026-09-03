Bahatom Belgijcu naložili da ukloni žičanu ogradu pod naponom! On se pravio glup...

Ministarstvo mora reagiralo je nakon što je na Visu otkrivena visoka ograda opasana električnom žicom koja seže sve do mora. Ograda visoka oko 1,60 metara nalazi se uz kuću, u neposrednoj blizini guste borove šume, a građani tvrde da im je zbog nje onemogućen prolaz prema drugim dijelovima uvale. Uz samu obalu nalazi se i betonski mol. Novinari 24sata su provjerili zemljišne knjige i vlasnik kamene kuće u uvali je poznati belgijski umjetnik Jan Fabre.

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"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je hitan inspekcijski nadzor na otoku Visu, po saznanju kršenja odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Službenici Lučke kapetanije Split izvršili su danas, 3. rujna 2026.godine hitan inspekcijski nadzor pomorskog dobra na području uvale Vela Čavojnica o. Vis, katastarska čestica 1881, 332763 Vis (površine 120 metara kvadratnih", navode iz Ministarstva.

Dalje navode:

- Inspekcijom ovlaštenih službenika Lučke kapetanije, Ispostave Vis, pomorske policije i komunalnog redara Grada Visa utvrđeno je kako je na dijelu pomorskog dobra sa lijeve i desne strane uvale Vela Čavojnica, postavljena žičana ograda pod naponom visoka oko 160 cm, uslijed čega je onemogućen prilaz plaži. Prilikom dolaska na uviđaj zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojem je odmah naloženo uklanjanje zatečene ograde. Stranka je iskazala kako nije upoznata sa zakonima Republike Hrvatske i da će ukloniti žičanu ogradu odmah po nalogu. Lučka kapetanija Split izdat će pisano rješenje o uklanjanju ograde te će podnijeti prekršajnu prijavu, zbog zagrađivanja pomorskog dobra - poručuju iz Ministarstva.

Tko je Jan Fabre

Fabre je multidisciplinarni umjetnik, kazališni redatelj, koreograf i pisac. U skulpturi, crtežu i radikalnim predstavama istražuje tijelo, preobrazbu, disciplinu te granicu života i smrti. Fabre je radio i u Hrvatskoj na predstavama.

U travnju 2022. je Fabrea belgijski sud osudio na 18 mjeseci zatvora uvjetno zbog i seksualnog uznemiravanja svojih suradnica. Mnogi su pak drugi umjetnici dali podršku Fabreu, a njegova odvjetnica je tvrdila da su tvrdnje preuveličane i da je najteže što je počinio "francuski poljubac" za koji je imao pristanak.

Zapriječio put uvali!

Prema fotografijama, na kojima se nalazi električna ograda, vidljivo je da je zapriječen i pristup uvali i pomorskom dobru, a zemljište na kojoj se ona nalazi je državno, a ne privatno. Fabre je vlasnik kuće, ali kao vlasnik zemljišta odmah uz njegovu kuću se vodi druga osoba, hrvatski državljanin.

Kuću je Fabre kupio 2012. a otad izgleda obnovljeno. Prema zemljišnim knjigama, vlasništvo je upisao 2021. godine. Iz javno dostupnih podataka Informacijskog sustava prostornog uređenja je vidljivo da je 2020. podnio zahtjev za uporabnom dozvolom jer je kuća izgrađena prije 1968. godine, ali lani je nadležni ured županije obustavio postupak.

Foto: Facebook/Volim Komižu

Zakonom o pomorskom dobru propisano je da se pomorsko dobro ne smije ograđivati niti se građanima smije onemogućavati njegova opća uporaba i pristup plažama. Iznimke mogu postojati u slučaju koncesije, ali takvo pravo vrijedi samo pod uvjetima i za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora. Pomorsko dobro obuhvaća i kopneni dio uz more koji je namijenjen javnoj uporabi, a njegova granica u pravilu se utvrđuje najmanje šest metara od obalne crte. To znači da činjenica da je neka parcela u zemljišnim knjigama upisana kao privatna sama po sebi ne znači da vlasnik može zapriječiti pristup moru. Ograde, zidovi i druge prepreke kojima bi se građanima onemogućio slobodan prolaz preko dijela koji pripada pomorskom dobru nisu dopušteni.



