Bakić: Mjera je neučinkovita; Lovrić: Gradonačelnik predložio mjeru koja je protuzakonita

Bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Damir Bakić gostovali su Dnevniku HTV-a gdje su komentirali odluku Visokog upravnog suda u Zagrebu koji je privremeno obustavio ukidanje mjere roditelj-odgojitelj.

Naime, od 1. svibnja svim korisnicima mjere, kojih u glavnom gradu ima oko 5800, novčana naknada u visini od 4850 kuna isplaćivat će se kao i do sada. Obustava će biti na snazi dok sud ne odluči o zakonitosti odluke.

- Gradska skupština je u prosincu donijela odluku o izmjeni mjere roditelj-odgojitelj. Taj predmet je došao na Upravni sud, i Visoki upravni sud je trebao donijeti odluku je li ta odluka Gradske skupštine bila zakonita ili nije bila zakonita. Nažalost, Visoki upravni sud nije našao kapacitete I snagu da u proteklom vremenu takvu odluku donese. Prolongiravši donošenje takve odluke, danas je doneseno nešto što je tehnički, a to je obustava izvršenja do trenutka u nekom budućem vremenu kad će se odluka o zakonitosti i donijeti- rekao je Damir Bakić.

Ivan Lovrić je naglasio da je mjera dala značajne rezultate.

- U Gradu Zagrebu je za 30 posto povećan broj trećerođene djece. Možemo reći da je polovica roditelja koji su u mjeri roditelj-odgojitelj tijekom trajanja mjere rodila još jedno dijete. Skup mjera pa tako i ova dao je značajne rezultate.

S druge strane, Bakić smatra da mjera nije učinkovita, upravo suprotno ''regresivna je, nedemokratična i nepravedna prema svim ostalim sugrađanima''.

- Mjera je suprotna svim trendovima i kretanjima u društvu. Mjera je podrazumijevala da roditelji koji tu mjeru koriste ne mogu biti na tržištu rada, ne mogu biti zaposleni, niti primati naknadu. Ta mjera je branila da djeca temeljem kojim se ta naknada dobivala budu uključeni u formalni predškolski odgoj i obrazovanje. Formalni predškolski odgoj i obrazovanje je jedan od prioriteta naše nacionalne politike- rekao je.

Dodao je i da mjera roditelj-odgojitelj košta ovaj grad 45 milijuna kuna mjesečno.

- Novca u proračunu za 2022. godinu ima savršeno dovoljno u okolnostima u kojima je ta mjera donesena. Evidentno je da ćemo morati donijeti rebalans proračuna. Ta mjera podrazumijeva da svaki korisnik te naknade ovog trenutka dobiva neto, nešto više od 5 tisuća kuna. Ona podrazumijeva da 5.712 korisnika ove naknade, grad u bruto iznosu košta 45 milijuna kuna mjesečno. To je svaki mjesec jedan novi vrtić. Ovog momenta je jasno da razlika što bi ta mjera koštala da je izmijenjena i onog što košta sada, iznosi 40 milijuna mjesečno- rekao je.

- Odgovorno tvrdim da je gradonačelnik predložio protuzakonitu odluku, a skupštinska većina to izglasala. Mjera je progresivna, tolerantna, daje pravo izbora roditelju, pravedna je jer su roditelji mogli birati hoće li se uključiti u mjeru ili svijet rada. Kad se govori o uključivanju djece u predškolu, sva djeca koja su u mjeri roditelj-odgojitelj što je zakonska odluka godinu dana prije polaska u prvi razred, uključeni su u predškolu. U prijedlogu proračuna aktualna gradska vlast je rekla da će uštedjeti 270 milijuna kuna. Ako to pomnožimo s brojem mjeseci u godini, to nije 40 milijuna kuna, naglasio je Lovrić.

Lovrić je onda govorio o prijetnjama te spomenuo zamjenicu gradonačelnika Dolenec za koju kaže da je u kameru rekla da priprema izmjene u sistematizaciji kako bi mu mogla dati otkaz. Za prijetnje je optužio i Korlaeta.

Bakić mu je odgovorio kako to nisu prijetnje te da Tomašević, Dolenec i Korlaet nikada nisu izgovorili nijednu prijetnju.

- Ovo su bestidne laži što me ne čudi. Kolega Lovrić je u nekoliko navrata posezao za lažima i to vrlo otvoreno. Bude li donesena odluka da je ova odluka nezakonita, nije li to zadiranje u demokratsko pravo građana da na izborima biraju politiku promjena - upitao je Bakić.

