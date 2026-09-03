Baklje, procesije, transparenti. Pogledajte kako su dočekali tijelo ratnog zločinca Mladića

Zrakoplov Vlade Srbije koji prevozi tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića sletio je u Beograd. Komemoracija za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića biti održana u subotu u Domu vojske u Beogradu, a sprovod u ponedjeljak u 12.35 sati na groblju Topčider. To je i bila njegova želja, da bude pokopan kraj kćeri.

🇷🇸 The body of war criminal Ratko Mladic was received and transported with Serbia’s highest state honors.



Serbian soldiers and police officers saluted the former Serb general, who was convicted of genocide in Bosnia, as his body was transported.



In Belgrade, citizens gathered… pic.twitter.com/pFjyKgkjLB — kos_data (@kos_data) September 3, 2026

Njegovo tijelo bit će izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u ponedjeljak, 7. rujna od 9 sati pa će se, kako ističu, građani imati mogućnost i osobno oprostiti od njega. Kako ističu, građani će imati priliku i osobno se oprostiti od Ratka Mladića jer će njegovo tijelo biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u ponedjeljak, 7. rujna od 9 sati.

Na nekoliko nadvožnjaka iznad autoceste prema središtu Beograda okupile su se stotine Mladićevih simpatizera istaknuvši transparente "Mladić srpski heroj", "Đenerale hvala", "Junaci nikad ne umiru".

Vučić je ustvrdio da sigurnosne službe očekuju dolazak desetaka tisuća ljudi te da će osiguravanje skupa zbog mjesta na kojem će Mladić biti pokopan predstavljati vrlo zahtjevan posao.