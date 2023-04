Balen iz HUP-a: Socijalna dimenzija društva ovisi o radnicima u privatnom sektoru

Hrvoje Josip Balen iz Hrvatske udruge poslodavaca te suvlasnik visokog učilišta Algebra komentirao je kako spriječiti odlazak mladih ljudi iz Hrvatske te kako zadržati visokoobrazovane ICT stručnjake.

- Duboko vjerujem da je privatni sektor taj koji može izvući puno više stvari jer na kraju krajeva ono što nama nedostaje su radna mjesta. Mi imamo određenu količinu radnih mjesta koja je sada narasla, po broju zaposlenih smo jako visoko. Kvalitetna radna mjesta u privatnom sektoru nam nedostaju, to je činjenica i mi moramo to dizati samo zbog toga da bi se mogli brinuti o socijalnoj dimenziji društva. Netko mora platiti i za zdravstveno osiguranje, umirovljenike, obrazovanje i sve ostalo. Drugi dio je revidirati ono što smo nekada davali, prava ljudima. Duboko vjerujem i u prava i u obaveze, a u našem slučaju vrlo često se traže prava, a vrlo rijetko obaveze i to u svim segmentima društva. Društvo se teško mijenja - rekao je Balen gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u.

Dotaknuo se i reforme poreznog sustava nakon pandemije, koja je bitno promijenila situacija na tržištu rada i naveo primjer kako nekom ostane pravo da ima vrlo niske poreze čime ugrožava tržište rada.

- Pritisak na rad na daljinu se jako počinje osjećati, počinje se događati pritisak na zaposlenike da pređu raditi za firme koje uopće nisu registrirane u Hrvatskoj. To su inženjeri, dizajneri, ljudi koji se bave vođenjem projekta i slično. Tim ljudima se ne nude poslovi putem ugovora o radu nego se njima nudi ugovorni rad i onda u Hrvatskoj postoji paušalni obrt koji zbog problema koji su rađeni zbog modificiranja sustava, da u nekoj najvišoj kategoriji tog obrta zapravo čovjek najmanje plaća poreza. A s druge strane čovjek koji je zaposlen i ima ista primanja, njemu ostaje bitno manje jer mu porez jako puno toga uzme - objasnio je Balen.

Otkrio je i kako ambicije ulaziti u politiku iako s njom uvijek surađuje.

