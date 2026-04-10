'STOJIMO UZ UKRAJINU'

Baltičke zemlje odgovorile Moskvi: 'To su dezinformacije'

Piše HINA,
Estonija, Latvija i Litva odbacile su ruske optužbe da njihov prostor služi za napade na Rusiju i poručile da u potpunosti stoje uz Ukrajinu

Baltičke zemlje Estonija, Latvija i Litva žestoko su odbacile ruske tvrdnje da su ustupile svoj teritorij i zračni prostor za ukrajinske napade protiv Rusije. "Mi, ministri vanjskih poslova Estonije, Latvije i Litve, kategorično odbacujemo trenutačnu rusku dezinformacijsku kampanju protiv naših zemalja kao neutemeljenu", rekli su u zajedničkom priopćenju u petak. "Baltičke zemlje nikad nisu dopustile da se njihov teritorij i zračni prostor koristi za napade dronovima protiv meta u Rusiji", dodaje se u priopćenju. Optužbe su već krajem ožujka opovrgnute u kontaktima s otpravnicima poslova ruskih misija u Tallinnu, Rigi i Vilniusu.

"Unatoč službenoj reakciji, Rusija je nastavila lagati", navodi se u priopćenju tri zemlje. Također je naglašeno da se Ukrajina ima pravo braniti protiv ruske agresije.

Rusija vodi razarajući rat protiv susjedne Ukrajine duže od četiri godine.

Dio ukrajinskog otpora uključuje zračne napade na industrijska i vojna postrojenja unutar Rusije.

Nedavno, Ukrajina je napala mete na sjeverozapadu Rusije blizu granice s Estonijom. 

Tijekom napada, nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova ušlo je u zračni prostor baltičkih zemalja, a neki su se srušili. Nije bilo ozlijeđenih ili veće štete.

Rusija je potom iznijela neutemeljene tvrdnje.

"Umjesto da nastavi svoju malignu informacijsku operaciju, Rusija mora okončati svoju agresiju protiv Ukrajine i potpuno povući svoje oružane snage sa svih međunarodno priznatih teritorija Ukrajine. Baltičke zemlje su i dalje u punoj solidarnosti s Ukrajinom", dodala su tri ministra vanjskih poslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

