Banda s nasipa opet napala: Pratili su par u autu, oba vozila su udarila u stupiće i zapalila se

Divljali su autima, sudarali se jedan u drugoga. Slomili su stupiće. Odjednom je buknuo požar. U nekih 20 minuta plamen je progutao aute, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio požaru dva automobila u utorak navečer u Odranskom Obrežju u Zagrebu. Kako je priopćila zagrebačka policija, u utorak, 13. svibnja oko 21.15 sati u Novom Zagrebu, na oteretnom kanalu Sava-Odra, nepoznati su počinitelji upravljali automobilom Opel, a kretali su se Ulicom dr. Luje Naletilića u smjeru Češke ulice.

- S ciljem izazivanja opasnosti za život ili tijelo oštećenih ili imovinu kretali su se iza osobnog automobila Ford Focus zagrebačkih registarskih oznaka u kojemu su se nalazili 25-godišnji vozač i 23-godišnja putnica. Tom su prilikom, kad su došli u istu ravninu s automobilom oštećenih, nekoliko puta udarili u njihovu bočnu lijevu stranu te ih pokušali izgurati s ceste - izvijestila je policija.

U pokušaju da se udalji od vozila koje ih je proganjalo, 25-godišnjak je ubrzao, no oba vozila su naletjela na zaštitne stupiće kojima je prepriječen makadamski put, prevrnula se i zapalila. Nakon prevrtanja svi sudionici su izašli iz automobila i udaljili se s mjesta događaja. Prava je sreća da u događaju, kako je dosad utvrdila policija, nitko nije ozlijeđen.

Požar su ugasili vatrogasci, automobili su potpuno izgorjeli, a materijalnu štetu još nisu utvrdili. Sve druge okolnosti, kao i tko su počinitelji, policija još utvrđuje kriminalističkim istraživanjem.

- Ubrzo je stigla policija, došla je i interventna te policajci sa psima. Tražili su napadače, koji su navodno pobjegli prema šumi. Čuo sam kasnije da su napadači bili maskirani fantomkama - kaže naš čitatelj. Te je odbačene fantomke kasnije navodno pronašla policija.

Na dijelu gdje su se auti zapalili, dodaje čitatelj, postavljeni su stupići kako bi se spriječilo da se vozilima ulazi na kanal Sava-Odra. Na tom dijelu noću je mrkli mrak, nema rasvjete, a prve kuće udaljene su nekoliko kilometara.

- Na ulazu u kanal kraj Lukavca inače su postavljene fizičke prepreke kako bi se spriječio ulazak autima. Ti su blokovi sad maknuti jer Hrvatske vode, koje redovito održavaju taj kanal, trenutačno kose travu. Vidio sam da su nasip pokosili, ostao im je još samo kanal. Njime se ne vozi i to mu nije namjena, iako lokalci na jednom dijelu znaju voziti quadove ili motocikle za motocross - govore mještani tog dijela Zagreba. Inače, oteretni kanal Sava-Odra dug je više od 30 kilometara i vodi od Zagreba prema Sisku. Trenutačno je suh, no on je dio protupoplavne obrane Zagreba i služi kako bi, u slučaju opasnosti, preusmjerio dio vode iz Save od preljeva Jankomir kroz velikogoričko područje u retenciju Odransko polje.

Ovo je već drugi slučaj od ponedjeljka da netko napada parove u vozilima u blizini ovoga kanala. Kako neslužbeno doznajemo, policija istražuje mogućnost da su slučajevi na neki način povezani.

Podsjetimo, još nepoznati počinitelji napali su 25-godišnjakinju i 29-godišnjaka, koji su se u ponedjeljak oko 1.30 sati Opel Astrom zagrebačkih registracija u vlasništvu rent-a-cara dovezli do nasipa kanala u Ulici Cari u Kušancu. Prišli su im nepoznati napadači, mladića izudarali, uzeli mu stvari, oteli Astru te se njome odvezli. Prema neslužbenim informacijama, nastavili su voziti po kanalu do Vukovine, gdje su zapeli u blatu na jednom polju. Kako nisu mogli nastaviti vožnju, ostavili su auto te ga, vjerojatno kako bi prikrili tragove, polili lakozapaljivom tekućinom i zapalili. Potpuno izgoreni automobil istog je dana oko 10 sati primijetio prolaznik i pozvao policiju, koja je na mjestu događaja obavila očevid.

Očevidom su potvrdili sumnje da je vozilo namjerno zapaljeno i da je riječ o istom vozilu ukradenom s nasipa nekoliko sati ranije. Napadnuti mladić (29) potražio je pomoć na Hitnoj u Velikoj Gorici, gdje su utvrdili da je, nasreću, prošao samo s lakšim ozljedama.

Prije dva mjeseca s nasipa istoga kanala Sava-Odra u mjestu Gradići nepoznati su počinitelji bacili zapaljene staklene boce prema obiteljskoj kući u Gradićkoj ulici čiji je vlasnik 61-godišnji muškarac. Potom su zapalili automobilske gume te ih pustili niz nasip prema toj kući i pobjegli. Zapaljene gume su udarile u dvorišnu ogradu kuće, a požar je ugasio vlasnik kuće, priopćila je tad zagrebačka policija. 

