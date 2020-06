Bandić o zdravlju: Imao sam simptome moždanog udara, ali imam energije za dva čovjeka'

<p>Tijekom 20 godina mnogi su prošli kroz moju sobu. Dosta mi je njihovih objeda na moj račun. U politici je tajming bitan. Bit će prilike u tri tjedna reći sve. Mogu samo reći da ja mirno spavam, a oni sigurno neće. Imam vremena prozvati ih imenom i prezimenom, izjavio je gradonačelnik Zagreba, <strong>Milan Bandić </strong>u<strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/milan-bandic-otkrio-kakva-su-mu-ocekivanja-od-parlamentarnih-izbora---609793.html"> Dnevniku Nove TV.</a></strong> </p><p><strong>Pogledajte kako je teturao Milan Bandić: </strong></p><p>Komentirao je i svoje zdravstveno stanje, s obzirom na to da mu nedavno, kako kaže zbog tlaka, nije bilo dobro. </p><p>- To je Milan Bandić, bit će dobro. Imao sam danas simptome kao kad sam prije 17 godina imao moždani udar, ali hvala Bogu sve je ok. Ja još uvijek imam energije za dva čovjeka' - rekao je Bandić te predstavio program s kojim će ići na parlamentarne izbore.</p><p>- Volio bih da ostali dio Hrvatske živi pozitivni prirodni prirast kao Zagreb, da ljudi izvan Zagreba imaju naš standard u obrazovanju. Volio bih da imaju najmanju stopu nezaposlenosti kao grad Zagreb - izjavio je. </p><p>Unatoč tome što brojna pitanja nisu i dalje riješena poput problema odlagališta otpada i zagrebačkog stadiona, Bandić je poručio kako bi volio da drugi pogledaju što su ostavili iza sebe. </p><p>- Pa kao što reče Ivo Andrić u svojim ''Znakovima pored puta'': 'Rijetki su oni koji umiru dva puta'. Jednom kad fizički umru, a jednom kad im umru djela. Ja kad se okrenem unazad 20 godina, na svakih 100 metara imam projekt koji sam realizirao sa svojim građanima. Volio bih da drugi pogledaju što su ostavili iza sebe – pustoš, laži, licemjerje i varanje birača - izjavio je te dodao kako je Zagreb najčišća i najurednija europska metropola. </p><p>- Vi ste u centru malo više razmaženiji nego mi na radničkoj Pešćenici - rekao je novinarki na pitanje o pretrpanim kontejnerima u gradu i rekao da on to ne vidi.</p><p>Dodaje da je kako je imunološkom zavodu poslao 18 dopisa zadnja tri premijera.</p><p>- Nisam uspio s ovom Vladom realizirati 60 niskopodnih tramvaja. Nisam uspio s ovom Vladom realizirati roditelje odgajatelje, ali im se zahvaljujem jer smo realizirali makar besplatne udžbenike za svu djecu u osnovnima školama. Bilo bi dobro i za srednju školu, to ćemo valjda s drugom Vladom - poručio je. </p><p>U intervjuu je komentirao i posljedice snažnog potresa koji je pogodio Zagreb krajem ožujka. </p><p>- U potresu su oštećena 173 objekta, obnovili smo 73 već sada bez ičije pomoći. Obnovit ćemo i ostale. Zagreb je pomogao koliko je moglo. Meni je žao ljudi koji su oštećeni - izjavio je Bandić te otkrio da će se u petak održati piknik za 2500 ljudi koji su pomogli nakon potresa, unatoč tome što broj zaraženih korona virusom u Hrvatskoj ponovno raste. <br/> </p>