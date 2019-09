Bandić sada ima više resora nego cijela Plenkovićeva vlada

Dok se Milan Bandić grozi ‘crnom knjigom’ svima koji su ga ikada tražili uslugu, paralelno otvara nove gradske urede zbog kojih oporba upire prste u HDZ.

Prozivaju gradonačelnika da tako podilazi partbnerima iz HDZ-a. Naime, uz 25 postojećih Zagreb dobiva i Gradski ured za zastupanje te se razdvaja Gradski ured za imovinsko-pravne poslove na dva ureda. Time će Bandićeva gradska vlada imati 27 izvršnih tijela za upravljene metropolom.

Usporedbe radi državu premijer Andrej Plenković vodi uz pomoć sedam ministarstava manje nego li Bandić metropolu. No gradonačelnik ima sasvim drugačije viđenje kada je u pitanju država.

- Apsolutno treba smanjiti broj ministarstava. Mi bismo ih imali 14. Hrvatsku su u posljednja dva desetljeća političke elite pretvorile u mrijestilište službenika i namještenika - zborio je tako zagrebački gradonačelnik u kampanji za parlamentarne izbore 2015.

Predsjednikk Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević zgrožen je gomilanjem gradskih izvršnih tijela.

- Obrazloženja za zapošljavanje još dva pročelnika s ministarskim plaćama bi pala na srednjoškolskom ispitu iz logike jer se samo razdvajaju postojeći uredi s istim zaposlenima, a time se u nekom paralelnom svemiru povećavaju kapaciteti gradske uprave - kaže Tomašević.

Ističe da sada Bandić ima više pročelnika nego je svih zastupnika vladajuće većine u Gradskoj skupštini (op.a. HDZ i MB365 imaju 26 zastupnika).

- Znači Bandić ima 27 pročelnika u odnosu na ukupno 51 zastupnika Gradske skupštine. To je kao da Plenković ima 80 ministara u odnosu na 151 saborskog zastupnika. Pa gdje to ima? I još za vrijeme rasprave o osnivanju novih Bandićevih ureda nema niti gradonačelnika niti njegovih zamjenica, a nitko od gradske uprave nije zucnuo u obranu tog prijedloga nego su se samo pokrili ušima na naše kritike i čekali da mašina HDZ-MB365 to izglasa. Sramota - ističe Tomašević.

Na čelu svakog gradskog ureda je pročelnik kojeg građani plaćaju barem 13.000 kuna. Oni pak imaju svoje zamjenike i pomoćnike čiji će se broj također silom prilike povećati. Inače, u zadnjih deset godina i broj gradskih ureda u Zagrebu se povećao sa 17 na 27. Zadnje povećanje bilo je 2017. nakon što je Bandić ušao u koaliciju s HDZ-om i Neovisnima za Hrvatsku.

- Gradonačelnik je dobio suglasnost Kluba HDZ-a, a jedini razlog je unaprjeđenje rada gradskih ureda. HDZ nema ništa s tim niti kadroviranjem - tvrdi šef Zagrebačke skupštine Drago Prgomet.