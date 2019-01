Bandić sjeo na bager pa rekao: 'Lakše je gablati nego delati'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je, rukovanjem bagerom, otvorio radove na izgradnji sljemenske žičare i postavio kamen temeljac. Bio je odjeven u radnički kombinezon, a prozvao je i oporbenjake koji su nedavno, na dan najavljenog otvaranja žičare došli "gablati".

- Lakše je gablati nego delati, a oni koji u životu nisu napravili ni pesju kućicu, gablati mogu, ali raditi ne znaju. Zato ćemo se ovdje naći za 15 mjeseci, i gore na vidikovcu, i napraviti najljepšu žičaru u Europi, rekao je Bandić.

- Kako se Bog moli po redu, tako i gradski projekti moraju imati svoje faze. Obnovili smo prugu Mihaljevac - Dolje, izmijenili smo urbanistički plan uređenja vršne zone Sljemena, morali smo srušiti postojeću žičari i sad moramo graditi novu, kaže Bandić.

Govorio je i o, kako kaže, špekulacijama da se minimizira projekt težak skoro 500 milijuna kuna.

- Sve ćete dobiti na pismeno. To je sve plod špekulacija. Pet godina je bilo priprema, gradit ćemo ju godinu dana. Ništa se ne može napraviti preko noći, preko noći se samo može strgati noga, kao ja na Dan mrtvih na grobu mog oca.

Bandić je istaknuo kako je izabrana najpovoljnija cijena od nepunih 300 milijuna kuna. Druga je bila nešto manje od 350 milijuna, a treća nešto manje od 400 milijuna.

- Ja samo provodim zakon i radim za ovaj grad i ovu zemlju. Ja sam se rodio daleko, ali me ništa ne može spriječiti da volim moje i naše ljude pod Sljemenom. To su moji prijatelji. Dok budem mogao govoriti i hodati, zadnji atom snage ću uložiti da u gradu nešto napravim. Ovaj grad je meni dao sve, a ja mu još nisam vratio ni 20 posto. Najmanje što sam mogao napraviti za ovaj grad je položiti ispit za bagerista. To je ubod komarca, izjavio je Bandić.