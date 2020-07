Bandić: 'Što ti hoćeš, mulac, što je?'; Tedeschi: 'Što se ti javljaš? Gledaj što si napravio s gradom'

<p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> podnio je kaznenu prijavu protiv <strong>Emila Tedeschija</strong> (24), sina istoimenog poduzetnika i predsjednika uprave Atlantic Grupe, objavio je <a href="https://www.nacional.hr/ekskluzivno-bandic-kazneno-prijavio-emila-tedeschog-mladeg-tvrdi-da-mu-je-mercedesom-g-klase-ugrozio-zivot/" target="_blank">Nacional</a>.</p><p>Bandić tvrdi da je mu je Tedeschi namjerno blindiranim Mercedesom i obijesnom vožnjom ugrozio život i prijetio.</p><p>Incident se dogodio 11. svibnja u večernjim satima u podsljemenskoj zoni, dok se Bandić vozio sa suradnikom Robertom Ljutićem, koji je o svemu sastavio opsežnu izjavu i konstatirao: "Bandić je bio vidno uzrujan, Tedeschi mu je verbalno prijetio i nazvao ga klošarom."</p><p>Bandić navodno tvrdi da ga je bilo strah Tedeschija mlađeg, zbog čega je morao doktoru.</p><p>- Obuzeo me strah, naganjao me ogromnim blindiranim autom. Potražio sam liječničku pomoć - rekao je Bandić. </p><p>Kako 24sata ekskluzivno doznaje iz izvora bliskih istrazi, cijela situacija izgledala je bitno drugačije. </p><p>Naime, prema našim saznanjima sve je počelo pri jednom prestrojavanju gdje se Tedeschi junior vozio Mercedesom, ali ne blindiranim, osjetio ugroženim Bandićevim vozačem. Spustio je prozor i rekao Ljutiću, za kojeg nije znao ni tko je, ni što je: "Kako to voziš, pazi malo!"</p><p>Dok su se oni prepirali u vožnji preko prozora, Bandić se nagnuo sa suvozačkog mjesta i Tedeschiju poručio: "Što ti mulac hoćeš, što je?". Na to mu Emil nije ostao dužan, ali prema našim izvorima nije mu poručio 'da je klošar'.</p><p>- A, što se ti javljaš? Uništio si cijeli grad, što se ti imaš javljati? - poručio je Emil prema iskazima naših izvora. </p><p>Zanimljiva je činjenica da ovo Bandiću nije prva prepirka s građanima, ali dosad nikad nije podizao nikakve prijave. Postavlja se pitanje, želi li Miki ulogom žrtve peglati svoj ugled?</p>