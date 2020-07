Bandić sustavno uništava grad! I onda za sve to okrivi - građane

Za uništene stanove u potresu Bandić je optužio građane koji ne ulažu, a u poplavi one koji žive u suterenu. Umjesto da ima uređen sustav, on kaže da se treba moliti Bogu da ne padne kiša.

<p>Zašto sve zapinje i nije koordinirano? E pa dovoljno govori i to da smo mi u korona krizi i nakon potresa jedini koji su promijenili četiri načelnika Stožera civilne zaštite. A to je tek vrh ledenog brijega...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže nam to otvoreno sugovornik iz zagrebačke gradske uprave koji je imao priliku sudjelovati i gledati reakcije Zagreba i svih njegovih službi na nedavne nesreće: potres, pljusak koji je poplavio centar, ali i ranije požar na Jakuševcu.</p><p>Zagreb je hrvatska metropola. Sam grad ima proračun osam milijardi kuna, još šest milijardi je u Zagrebačkom holdingu, još tri u raznim zavodima, ustanovama i službama. A s tih 15 milijardi godišnje već 20 godina upravlja Milan Bandić. A već više od 10 godina imamo i Ured za upravljanje u hitnim situacijama koji vodi njegov čovjek Pavle Kalinić. I koji ove godine ima proračun od 66 milijuna kuna! Za taj novac bi se očekivalo da sve funkcionira “kao po špagici”. Ali to nije tako. Potres i poplava su pokazali da Zagreb jednostavno nije spreman za katastrofe. A da su Bandić i Kalinić kao Pat i Mat iz crtića “A je to”. Ali Pat i Mat barem surađuju.</p><p>- Njih dvojica su se razišli, teško komuniciraju, ne vjeruju si i tu je onemogućen bilo kakav sustavan i koordiniran rad svima ostalima - kaže nam taj sugovornik.</p><p>Pa navodi još neke nevjerojatne primjere. U Uredu za hitne situacija ima 20 ljudi, od čega je pola administracija. Ne postoji jedinstveni sustav zapovijedanja gradske službe i službe Zagrebačkog holdinga. Kalinić, ali Centar 112 mogu samo zaprimiti poziv, ali nemaju nikakve operativne snage. Pa uglavnom sve pada na vatrogasce koji su se ubijali radeći ili službu civilne zaštite koja je čistila nakon potresa iako im to nije posao.</p><p>- Imate gotovo 12.000 zaposlenih u Holdingu, ali kad treba nazvati, sve zavisi od autoriteta, hoće li nazvati Bandić i nešto narediti. Sve ide preko mobitela, ne postoji jedinstveni, koordinirani sustav. A da ne pričamo da su se Kalinić i Bandić posvađali s nacionalnim stožerom i Ministarstvom graditeljstva nakon potresa - slikovito objašnjava naš sugovornik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bandiću, vrijeme je za ostavku </strong></p><p>A tu su i druge institucije s kojima nisu u koordinaciji. Npr., stanovnici Trnja su morali provaliti u objekt s ustavom i podići je. Hrvatske vode tvrde da to nisu smjeli i da je gradska Vodoopskrba i odvodnja trebala nazvati i reći im da oni to učine. Iz Vodoopskrbe su jučer odgovorili da bi ustava trebala biti automatizirana. Ta svađa i prebacivanje odgovornosti dobro ilustrira nesnalaženje. Jer ljudima je u 10 minuta ušlo 20 centimetara vode u kuće. Zvali su sve, ali bezuspješno. I na kraju su sami riješili problem.</p><p>Slično je i s potresom. Grad je tek nakon više od mjesec dana angažirao dizalice za skidanje dimnjaka, sanacija pruge kroz centar je počela tek prije dva tjedna, volonteri i vatrogasci su se penjali po krovovima i pomagali. Bandić je imao 20 godina da uspostavi sustav koji funkcionira, a jedino je sustavno stvorio kaotičnost. I nekoliko Uskokovih optužnica.</p><h2>1. Jakuševac</h2><p><strong>Ljudima su lagali da gori tek drvo, nitko ne zna što su građani disali</strong></p><p>Požar na Jakuševcu je buknuo prije godinu dana. Vatrogascima koji su išli na teren, ali i građanima, rečeno je da gori drvo i da nema nikakve opasnosti. Naknadna izvješća su pokazala da su u buktinji bili i deseci tona guma, plastike, metala... Otpad nije bio razvrstan. Toksikolozi su upozorili da se tad oslobađaju opasni dioksini i furani. Ali nitko u Gradu nije uopće mjerio njihovu prisutnost u zraku.</p><h2>2. Potres</h2><p><strong>Građani nisu znali koga zvati, gotovo sve je ovisilo o volonterima</strong></p><p>Grad je tek nakon više od mjesec dana angažirao dizalice za spuštanje opasnih dimnjaka! Glomazni otpad i šuta su stajali dulje od mjesec dana na cesti. Gradska tvrtka GSKG, koja naplaćuje pričuvu, ‘probudila’ se tek nakon tjedan dana za nužne popravke. Volonteri i vatrogasci su se morali penjati po krovovima i sanirati osnovnu štetu iako to nije njihov posao. I cijelu brzu procjenu šteta radili su volonterski inženjeri građevine.</p><h2>3. Poplava</h2><p><strong>Nitko se u gradu ne uznemirava, nego kažu: ‘Molite se bogu’...</strong></p><p>Stara odvodnja u centru je davno trebala biti sanirana, ali je novac otišao na besmislenu kupnju zemljišta. Nitko nije provjerio jesu li možda šuta nakon potresa i sam potres oštetili odvodne kanale. Čovjek je zamalo poginuo u podvožnjaku u Miramarskoj. Na Trnju su plivali, stotine stanova su poplavljeni. Bandić je, pak, lakonski poručio da se molimo Bogu da više ne padne tako jaka kiša, a građani da su sami krivi.</p>