Bandić: Žao mi je što još više nisam išao u Rim, tek 25 puta

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ekskluzivno je prokomentirao za N1 televiziju svoj 18-godišnji mandat na čelu Zagreba.

Istaknuo je kako je u tih 18 godina najbolje "ono što sam sa sugrađanima i svojim timom napravio u gradu Zagrebu", dok je najlošije to što nije uspio motivirati neke od svojih suradnika da s istim žarom, ljubavi i energijom "žive Zagreb".

- No, to je vjerojatno karma prvoga i križ prvog čovjeka i ne treba to očekivati. Bio bih sretan da sam to uspio u većem dijelu, međutim ima još vremena - rekao je.

Komentirao je i posljednju "aferu" koja mu se pripisuje, česte odlaske u Rim.

- Išao sam 25 puta za sedam ili osam godina, žao mi je što nisam išao više. Sve imate na web stranicama grada i možete vidjeti s kim sam bio i što sam radio. Više puta sam išao u Beč pa ne znam zašto se o tome ne piše. Očekujem sagu i o tome. Gradonačelnik Bandić neće polagati račune nikome osim građanima, neću ni medijima ni nikome osim na svojoj savjesti i poslu koji obavljam. Malo putujem, a svaki put iskoristim da promoviram Zagreb - kazao je.

Na pitanje što je tamo radio, rekao je kako sve stoji na web stranici i da ne mora to obrazlagati.

- Gradonačelnik je gospodin gradonačelnik. Šesti mandat na čelu Zagreba i nikakvo žmiganje, ja nisam vaš žmigavac, me neće pokolebati da radim svoj posao. Žao mi je što nisam išao više. Zar bi gradonačelnik Zagreba trebao putovati u nekakvu prašumu, u lov na muflone ili na zebre u Južnoafričku Republiku? Idem tamo gdje su gradovi prijatelji. Zagreb ima 49 gradova prijatelja. S nekima imamo bolju suradnju, a s nekima manju. S nekima, poput, da svi putevi vode u Rim ili Beča, imamo izvanrednu suradnju i bliskije kontakte i više susreta. Tako će biti i ubuduće - rekao je.

Bandić je komentirao i slučaj magnolije na Trgu fašizma koja je bez ikakvog obrazloženja maknuta.

- Tamo su bile dvije magnolije, sada su četiri. Ništa nismo maknuli. Bit će 100 posto više nego ih je bilo. Međutim, ima nekih koji uvijek prosvjeduju i buše gume dok netko vozi auto. Ali da takvih nema, poput Vilija Matule, Urše Raukar i vaših kolega koji primaju plaću, a u slobodno vrijeme prosvjeduju. Vili Matula prima kod mene plaću, a prosvjeduje, to je dokaz samo da je u Zagrebu demokracija. Naši prijatelji preko Dunava kažu: "demokratija je, burazeru". Tako ja Matuli i Raukar poručujem: demokracija je. S njima se neću baviti. Supruga od Vilija Matule me molila da mu damo kruha. On je zaslužio da dobije kruh. Plakala je. A kad se žena rasplače, onda morate pomoći čovjeku - istaknuo je Bandić.