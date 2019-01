Bandićev klub je kao off shore kompanija za potrebe premijera

Čelnik Mosta Božo Petrov u intervjuu za Hinu govori o predstojećim izborima za Europski parlament, bilo bi mu zanimljivo vidjeti političku arenu sa Zoranom Milanovićem u ulozi predsjedničkog kandidata, za Bandićev saborski klub kaže da djeluje kao off shore kompanija za potrebe predsjednika Vlade, progovara i o odnosu s bivšim premijerom Tihomirom Oreškovićem, a za svoju stranku kaže kako je "suverenistička opcija s jakom domoljubnom crtom".

Dio političkih analitičara drži da se Most nakon izbacivanja iz Vlade malo pogubio. Pada vam rejting, sada ste na 6-7 posto. Što se događa?

Mislim da je najbolji dan za ankete - izborni dan. Što se tiče anketa i postotaka, nismo se njima opterećivali ni kada smo bili u vlasti, niti prije, niti poslije. Ne radimo zbog postotaka i nismo u politiku ušli zbog postotaka nego zbog ljudi. Nama je bitno opravdati povjerenje građana tako da budemo konstruktivni u Saboru i na terenu. I kad sam bio u vlasti govorio sam da sam spreman potpisati nula posto ali da zauzvrat možemo nešto napraviti.

Bili ste podijeljeni oko Istanbulske, imali ste rezerve oko Marakeškog sporazuma, dvojben vam je bio i Zakon o udomiteljstvu. Kritičari vam zamjeraju da ste učinili žestok zaokret u desno.

Vjerujem da su brojni jedva dočekali priliku da nam zalijepe etiketu jer je najlakše smjestiti ljude "u kućice". Etikete nam lijepe ne bi li nas izbrisali iz političkog prostora jer činjenica je, kada odvrtite film unazad, od samog pojavljivanja Mosta na nacionalnoj razini do danas Most je jedini trn u oku i u peti onih koji su do danas upravljali Hrvatskom. Kod Mosta u odnosu na sve druge stranke u Hrvatskoj je zanimljivo da mi unutar sebe stvarno jesmo demokratični, njegujemo kulturu dijaloga, prihvaćamo različitosti. Osim toga, volio bih vidjeti što se to veliko dogodilo u zadnjih pola godine kao posljedica izglasavanja Istanbulske konvencije, a zadnji primjer je “slučaj Daruvarac”. Za obračun s nasiljem nad ženama potrebno nam je jako i neovisno pravosuđe, a ne bilo kakve konvencije. Slično je i s Marakeškim sporazumom koji je nametnut bez rasprave u Saboru, što govori da u tom trenutku ni premijeru Plenkoviću niti vladajućim saborskim zastupnicima nije na prvom mjestu bila Hrvatska nego briselska oligarhija koja je dala naputak da se to mora napraviti. Mi se zalažemo za suverenu Hrvatsku u EU. Sama rasprava oko Zakona o udomiteljstvu pokazala je da brojni saborski zastupnici imaju skoro gotov doktorat iz svjetonazorskih znanosti, ali premalo želje da učine za nezbrinutu djecu korak više, dok smo mi u Mostu predlagali konkretne mjere. Sve to govori da je Most od osnutka bio suverenistička opcija s jakom domoljubnom crtom, koja brine o interesu građana, dok klasičnu podjelu lijevo-desno smatramo potrošenom.

Morate pred Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa zbog Agrokora. Živi zid vas optužuje da ste dali svoj doprinos stvaranju grupe Borg?

Onima koji prate politiku potpuno je jasno o kakvom se danas Povjerenstvu radi, a što se tiče mog sudjelovanja pred njim reći ću da sve što sam trebao reći o slučaju Agrokor rekao sam ispred Povjerenstva u svojstvu svjedoka dva puta. Kada dolazite kao svjedok pred Povjerenstvo dužni ste govoriti istinu, jer se u protivnom izlažete kaznenom progonu. Zanimljivo je da u slučaju predmeta Martine Dalić to isto Povjerenstvo nije našlo za shodno u njezinom predmetu pozvati i njezinog nadređenog i osobu u čijem su se kabinetu održavali svi sastanci, predsjednika Vlade. Povjerenstvo je očito zaključilo da takva osoba nema što za reći. S time je poslana jasna poruka da je vladajuća klika definirala kako će tijek svih procesa vezanih za Agrokor unutar Povjerenstva ići. Jasno je da će podijeliti maksimalno odgovornost s bilo kime samo da se njih ne bi prozivalo.

Nemate baš riječi hvale za aktualni saziv Povjerenstva na čelu s Natašom Novaković?

Treba se prisjetiti kako je ta predsjednica izabrana i na show koji je u Saboru prethodio njezinu izboru. Povjerenstvo se nije dokazalo kao neovisno, ni svojim radom niti zaključcima. Bez obzira na moje svjedočenje i iznošenje svih informacija o radu ministra financija, oni su donijeli odluku da on nije kriv iako je na javnom svjedočenju tijekom sjednice tog Povjerenstva promijenio iskaz.

Nakon što mu je utvrđen sukob interesa tražili ste ostavku Tomislava Karamarka jer je otkriveno da je tvrtka njegove supruge surađivala s MOL-om. Ako Vama bude utvrđen sukob interesa što ćete učiniti?

Mene ne terete za sukob interesa. Tragikomično je da me terete za povredu načela obnašanja dužnosti. Drugim riječima, rekli su da ja kao predstavnik Mosta nisam bio transparentan. No oni su vjerojatno prespavali zimski san, zato što je jedina opcija koja je djelovala politički javno i transparentno u slučaju Agrokor bio Most. Oko susreta Ivice Todorića i predstavnika Vlade znate samo za onaj na kojem je bio Most i to zato što smo mi o njemu javno progovorili. Za drugi, na kojem nije bilo predstavnika Mosta, dan danas ne znate ništa i saznajete iz prepiski Uskoka. Ne očekujem ništa od ovog Povjerenstva niti smatram da će njihove odluke biti relevantne i pravedne.

S premijerom Andrejem Plenkovićem ste na ratnoj nozi. Iz Banskih dvora se hvale da su spasili Agrokor, a sada će to pokušati i s Uljanikom?

Agrokor nije završena priča. Vlada samo stvara masku "superuspješne" Vlade koja ni jedan proces nije završila. Tek sad im predstoji rješavanje najkompleksnijeg izazova: refinanciranje nepovoljnog i skupog roll-up modela kojeg je HDZ izabrao s HNS-om nakon našeg izlaska iz Vlade. Ne očekujem da će puno drugačija priča biti niti za Uljanik, kojeg je trebalo rješavati godinama prije.

Nejasan je Vaš odnos prema predsjednici Republike, kako gledate na njezine zadnje poteze?

Kadrovske promjene u kabinetu i njezin zadnji istup u Dnevniku govore o očiglednom zaokretu u njezinoj politici. Na stranu kako je birala i zašto je smjenjivala svoje savjetnike, te zašto joj je bila potrebna sigurnosna služba da ih smijeni. Ta njezina odluka je legitimna, ali je ona time postala eksponent Plenkovićeve politike. Hoće li joj to donijeti dobro ili ne vidjet ćemo. No, žalosno je da predsjednica Republike, koja treba biti kontrolni mehanizam rada Vlade, istupi i kritizira Vladu zbog nerada, a nakon pola godine kaže da se zbog svega ispričava. Predala se u ruke Plenkovićeve klike nadajući se da će biti njihov predsjednički kandidat i tako dobiti izbore. Mislim da se na takav način ne čuva obraz.

A tko će na tim izborima biti Mostov kandidat?

Još je prerano o tome razgovarati, dosad su takve odluke donosila stranačka tijela. Kad se povede rasprava i bude za to vrijeme Most će imati svog kandidata.

Biste li Vi prihvatili kandidaturu?

Kada Most definira tko će to biti, vjerujem da će taj kandidat preuzeti odgovornost. Bit će onako kako odluče Glavni odbor i Predsjedništvo.

U medijima se sve češće spominje i bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović kao predsjednički kandidat.

Bilo bi zanimljivo vidjeti tu političku arenu sa Zoranom Milanovićem u ulozi kandidata za predsjednika. Samo je pitanje hoće li se odvažiti na taj korak jer nije isto biti kandidat neke stranke i neovisni kandidat. Vjerujem da bi to mogla biti zanimljiva utrka.

Bi li ga Most hipotetski bio spreman podržati, primjerice, u drugom krugu?

Milanović je već u prvim pregovorima pokazao prilikom pokušaja vrbovanja Mostovih zastupnika da ne drži do ideala za koje se zalaže Most. I Bandić i Plenković i Milanović su htjeli trgovati s mandatima u Saboru i prevariti birače. Po čemu se onda Milanović razlikuje od bilo kojeg HDZ-ova kandidata? Zato ni Zoran Milanović niti Kolinda Grabar-Kitarović neće imati Mostovu podršku.

Kako teku pripreme za europarlamentarne izbore?

Pripremamo se ozbiljno, pri kraju smo stvaranja izborne liste, programa i strategije. Trenutno prevladava stajalište u Predsjedništvu i Glavnom odboru da ja budem taj koji treba ponijeti odgovornost za listu, iako još nisu donesene konačne odluke. Ako se ta odluka potvrdi, ja ću biti spreman podnijeti odgovornost za izborni rezultat Mosta, ali smatram da sam potrebniji u borbi koju vodimo u Hrvatskoj. Hrvatska treba biti u zajednici ravnopravnih i jednakopravnih suverenih članica EU i ne treba se stvarati nikakva nadnacionalna država.

Skeptični ste prema EU?

Bez obzira na prednosti EU-a ipak treba stati na loptu jer je dosta da se gleda samo iz perspektive briselske oligarhije i njihovih lobija, treba nam i pogled iz perspektiva država članica.

I Živi zid je skeptičan prema EU, a po anketama su u značajnoj prednosti pred Mostom.

Živi zid zagovara izlazak iz EU i približavanje Rusiji, čemu mi nismo skloni. A što se tiče anketa, treba čestitati najvećem dobitniku, gospodinu Hrelji. Po tim anketama, nedostaje mu još 0,5 posto, pa ako se to ravnomjerno rasporedi na razini Hrvatske trebao bi ući u Sabor sa 10 zastupnika. Toliko o anketama.

Biste li mogli surađivati sa Živim zidom?

Sve konstruktivne prijedloge u interesu građana ćemo podržati. Na žalost, malo je takvih prijedloga.

Vidite li Most u bilo kakvoj suradnji s HDZ-om ili SDP-om?

Nisu apsolutno nikakvim primjerom dokazali da mogu na normalan način biti partneri. Pogledajte samo ovu sramotu i tržnicu u Hrvatskom saboru! Mi se ne prodajemo jer mislimo da obraz nema cijenu.

Klub Milana Bandića upravo se "podebljao" za još jednog člana, HSS ovca Mladena Madjera...

Pročitao sam dobar komentar, da taj klub djeluje kao off shore kompanija Milan Bandić d.o.o. za potrebe predsjednika Vlade. To što premijer ne prlja ruke s tom trgovinom izravno ne znači da off shore kompanija Milan Bandić d.o.o. ne radi za njega. A naše su institucije slabe i nisu neovisne pa niti ne mogu obaviti posao koji se od njih traži.

Bivša čelnica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković u siječnju najavljuje registraciju svoje političke stranke START. Pribojavate li se za svoje birače?

Nemam namjeru komentirati političare ili one koji to žele postati jer nisam politički komentator. Političarima koji žele osnivati stranku mogu reći iz svog iskustva kako je potreban krvav rad na terenu da bi se izgradila nova politička opcija, koja je neovisna o dosadašnjim strukturama moći.

Čujete li se s bivšim premijerom Tihomirom Oreškovićem?

S vremena na vrijeme popijemo kavu. Za razliku od svih drugih predsjednika Vlade i političkih aktera na našoj političkoj sceni mogao bih reći da je on rijedak izuzetak, osoba koja je i prije političke imala uspješnu karijeru u privatnom sektoru, sa čime je nastavila i nakon političke karijere. Žao mi je što Hrvatska nije iskoristila priliku i nastavila sve ono dobro što je on pokazao u kratkom roku da se može napraviti. Orešković je zaustavio bujanje državnog aparata, državnu potrošnju, počeo se značajno kresati javni dug, tražio je investitore, omogućavao svojim menadžerskim pristupom da se takve stvari pokrenu. Ekonomski analitičari kažu da su se baš u onih pola godine dok je Orešković upravljao Vladom dogodili značajni pomaci u hrvatskoj ekonomiji.

S kojim novim inicijativama Most ulazi u godinu koja je upravo započela?

Želimo da svi u Hrvatskoj mogu pristojno živjeti i tim se ciljem vodimo u našem političkom djelovanju. Stoga ćemo predlagati inicijative iz područja poduzetništva, te iz drugih bitnih područja poput zdravstva, obrazovanja, javne uprave i poljoprivrede. Upravo namjeravamo predložiti zakonsku inicijativu o start-upovima i olakšati poslovanje poduzetnicima, posebno poduzetnicima - početnicima.