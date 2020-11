Istražitelji potvrdili: Zajedno s policijom počeli su se baviti velikim troškovima žičare

Zasad bi žičara, s kamatama, izgradnjom, opremom te popratnim objektima i radovima oko infrastrukture, trebala stajati enormnih 709 milijuna kuna bez PDV-a

<p>Nadam se da će raščistiti sve što prije i zbog izbora i zbog novca te sigurnosti građana. Imaju hrpe dokaza koji su objavljeni i jasno im je sve servirano.</p><p>Reagirao je tako saborski zastupnik<strong> Tomislav Tomašević</strong> na vijest da se Uskok počeo baviti izgradnjom žičare Sljeme.</p><p>Uskok nam je potvrdio da je u suradnji sa specijalnom policijskom jedinicom, PNUSKOK-om, započeo izvide vezane za izgradnju tog najvećeg zagrebačkog projekta. Zasad bi žičara, s kamatama, izgradnjom, opremom te popratnim objektima i radovima oko infrastrukture, trebala stajati enormnih 709 milijuna kuna bez PDV-a. Radovi koje je izvodio GIP Pionir porasli su za gotovo 90 milijuna kuna, a oprema je skuplja za više od 12 milijuna kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žičara postala skuplja</strong></p><p>Tko je kriv za takvo poskupljenje za životni projekt gradonačelnika Milana Bandića? Nakon što je objavljen sedmosatni film o poskupljenjima, svi uključeni su počeli prebacivati odgovornost.</p><p>U sedmosatnom filmu o žičari anonimni autor tvrdi da su se udružili izvođač GIP Pionir, nadzor ZEM i investitor Grad Zagreb kako bi namjerno napuhali troškove.</p><p>Prikazuje i stavku po stavku one koje su poskupjele i za koji iznos. Autor je anoniman, a potpisuje se imenom <strong>Dragutin Saili</strong>, koji je vodio Zagreb između 1945. i 1949. godine, a bio je poznat pod nadimkom Konspirator.</p><p>Iz Grada, odnosno Ureda za izgradnju, koji vodi pročelnik<strong> Dino Bilić,</strong> odgovorili su da su tvrdnje u filmu iskonstruirane, poluinformacije i neistinite. Ali ne negiraju poskupljenje, nego njegov razlog.</p><p>A u Gradu za razlog navode velike pogreške u samom projektiranju koje je radila poznata zagrebačka tvrtka Elektroprojekt. Pobrojili su niz pogrešaka koje su uzrokovale poskupljenje radova, od pogrešnog izračuna za konstrukcije, neusklađenosti troškovnika, pogrešno dimenzioniranih nosača pa do niza drugih ozbiljnih propusta.</p><h2>Pljušte međusobne optužbe </h2><p>Zbog toga je i došlo zbog značajnih propusta u gradnji ili izmjena pa se sve moralo mijenjati i popravljati. Grad je poručio da je šteta koja im je načinjena gotovo 80 milijuna kuna s PDV-om. Zagreb će tužiti tu tvrtku i tražiti taj iznos nazad.</p><p>Elektroprojekt, naravno, krivnju negira. Oni su tijekom gradnje izbačeni s gradilišta, a u svojem priopćenju tvrde da su Grad upozorili na niz nedostataka i pogrešaka koji su nastali na gradnji žičare. S druge strane, kažu da im Grad nije poslao nikakav službeni dopis oko pogrešaka na koje se sad referiraju.</p><p>To su samo glavni akteri u gradnji. Jedini koji se ni o čemu ne oglašava je GIP Pionir, koji je gradio žičaru. Oni su, inače, odradili brojne poslove za Zagreb koji su bili pod lupom istražitelja. Njihov direktor i vlasnik <strong>Ranko Predović</strong> je u dobrim odnosima s Bandićem.</p><p>To su samo glavni uključeni u ovu aferu. Posebnu ulogu u svemu je imao i stručni savjetnik Milana Bandića, <strong>Vladimir Gruborović</strong>. On je bio koordinator izgradnje žičare od kraja 2016. godine do veljače 2019. godine. On je vodio pregovore s Elektroprojektom, a kako smo već objavili, kao podizvođač Elektroprojekta uzeta je arhitektica <strong>Ana Lovinčić</strong>.</p><h2>Je li autor filma Bandićev suradnik? </h2><p>Za Lovinčić i Gruborovića sugovornici iz Grada tvrde da su vrlo prisni, pa čak i u ljubavnoj vezi. Zajedno su obilazili i kao strastveni trkači utrke po Europi i Hrvatskoj. Gruborović je putovao i u Oslo, a onda je nekoliko mjeseci nakon toga Lovinčić sa svojom tvrtkom predložila izgled žičare koja je dvostruko veća od prvotno predviđene, a njezin vanjski dio neodoljivo podsjeća na poslovnu zgradu Deloittea u Oslu!</p><p>Osim toga, za taj novi projekt je Lovinčić dobila i povećanje prvotnog ugovora: s 400.000 kuna, cijena arhitektonskog rješenja porasla je na 1,25 milijuna kuna.</p><p>Donja postaja žičare postala je dvostruko veća od prvotno predviđene i dobila je svoj današnji izgled. Za taj, novi, idejni projekt nije proveden javni natječaj, nego je određen unutar već ugovorenih radova. Dakle, izgled je drastično promijenjen, a s tim i planirana cijena gradnje.</p><p>- Gruborović je u svemu tome imao ključnu ulogu - tvrdi nam visokopozicionirani sugovornik iz Zagreba.</p><p>I osoba koja je direktno bila uključena u projektiranje potvrdila nam je da su i “iz Grada” tražili da Lovinčić uđe u projekt i obavi to projektiranje. Lovinčić, inače, sad tuži Grad jer su djelomično izmijenili i njezin projekt.</p><p>- Očito sad svi pokušavaju utopiti one druge s kojima su surađivali. I zato je važno da Uskok i DORH sve ispitaju. Nadopunjavat ćemo našu kaznenu prijavu koju smo podnijeli - kaže Tomašević.</p><p>A zakotrljala se i priča oko autora filma koji proziva Ured za izgradnju koji vodi Dinko Bilić i koji je preuzeo koordinaciju izgradnje žičare nakon Gruborovića.</p><p>- Cijeli film koji lažno prezentira činjenice stigao je u trenutku kad se znalo da ćemo tužiti Elektroprojekt i sad se pokušava prebaciti odgovornost - tvrde u Zagrebu.</p><p>Oporba, pak, te tužbe smatra “puštanjem magle” kako bi se prikrio kriminal.</p><h2>Gruborović: 'Nisam ja autor filma'</h2><p>Ali sad nas sugovornici iz Grada uvjeravaju da imaju itekako opravdanu sumnju da je anonimni autor filma sam Gruborović! Nevjerojatan je to obrat s obzirom na to da je on bliski Bandićev suradnik kojemu je povjerena koordinacija gradnje, a sad njegovi dojučerašnji suradnici smatraju da je on pokušao ostvariti osobnu korist. Kao motive navode i njegovo micanje s projekta žičare koji je, kažu, katastrofalno pripremio. Zatim njegovu osobnu povezanost s Lovinčić, koja je radila za projektanta kojeg će tužiti, ali i micanje s izgradnje druge, manje žičare za skijaše na Sljemenu.</p><p>A neslužbeno se spominju i još neki motivi. Gruborović nam se inače nije javljao, ali kad smo ga pitali za ovu optužbu, kratko je poručio: “To nema veze s istinom i ja nemam veze s filmom”.</p><p>Uskok će očito imati posla raspetljati ovu megaaferu.</p>