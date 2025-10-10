'Crni Jack' (31) iz Dubrave na biciklu trgao ogrlice sa žena!

Zagrebačka policija stala je na kraj nizu drskih krađa koje su posljednjih tjedana unosile nemir među stanovnike Dubrave. Uhićen je 31-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči za osam kaznenih djela, uključujući teške krađe i razbojničku krađu, pri čemu je kao glavno sredstvo za bijeg koristio bicikl. Njegove mete bile su prvenstveno starije građanke, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 5.000 eura.

Kako su izvijestili iz PU zagrebačke, osumnjičeni je svoje napade provodio sustavno između 8. i 23. rujna 2025. godine. Njegov modus operandi bio je gotovo uvijek isti. U popodnevnim ili večernjim satima, vozeći se biciklom ulicama u Dubravi, prilazio bi starijim ženama, često s leđa, te im s vrata munjevitom brzinom trgao zlatni nakit. Na biciklu bi se potom dao u bijeg. Policija sumnja da je ukradeni nakit odmah prodavao, a novac trošio za osobne potrebe.

Sumnja se da se 26. rujna u ranim jutarnjim satima, ponovno biciklom, dovezao do jednog ugostiteljskog objekta u Dubravi. Nakon što je preskočio ogradu i ušao na terasu, prišao je vlasnici i zaposlenici te iz torbice vlasnice ukrao novčanik. Kada ga je vlasnica pokušala spriječiti, osumnjičeni ju je odgurnuo, uslijed čega je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede.

Ovaj čin, gdje se primjenjuje sila kako bi se zadržao ukradeni predmet, pravno se kvalificira kao razbojnička krađa, znatno teže kazneno djelo od "obične" krađe. Uz to, pripisuje mu se i provala u trgovinu na Čulinečkoj cesti, gdje je nasilno otvorio vrata i odvijačem obio blagajnu, otuđivši novac. Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podneseno je posebno izvješće.