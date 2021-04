Odmah nakon potresa su vozili, no nakon što se mama upisala da nam voze paket na kućnu adresu, rekli su da će dovesti. Dva puta su dovezli i od tada ih više nema. A što ću, nisam išao k njima, pričalo se kao da imamo zelenu naljepnicu i da više ne možemo dobiti tu pomoć. Inače je bilo rečeno da paket, tko ima zelenu naljepnicu, dobije jednom u dva tjedna, a tko ima crvenu svaki tjedan.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Nisam išao do njih, imam i ja zdravstvenih problema da bih stajao tamo u redu. Ma kakvi, nisam išao nikamo. Inače je paket dobro došao, primanja su nam mala, mamina poljoprivredna mirovina i moja vojna zajedno iznose oko 2700 kuna. U paketu je bilo tjestenine, ulja, šećera, soli, konzerve, ribe, naresci, šampon... Sad kad nema, nema. Dok je bilo, bilo je dobro, dobro je došlo. Znam i ja da to ne može biti stalno i da to neće trajati cijeli život. Ali obećali su da će voziti, a nisu - govori Zlatko Bartolić (55) iz Gline, koji u kući stanuje s majkom Marom (79), koja je nakon potresa za oštećenja na kući dobila zelenu naljepnicu, ima nekoliko pukotina na zidovima i temeljima te se nakrenuo dimnjak.

Naime, od srijede je Crveni križ uveo nove kriterije vezano za podjelu humanitarne pomoći, odnosno paketa za građane potresom pogođenog područja.

Pomoć više neće primati stanovnici čija kuća ima zelenu naljepnicu, a pravo na nju i dalje imaju socijalno ugroženi građani, kao i oni kojima su domovi stradali u potresu, odnosno oni čije nekretnine imaju crvenu ili žutu naljepnicu.

Gdje je zaštekalo?

Kako nam je pojasnila ravnateljica Crvenoga križa Sisačko-moslavačke županije, Maja Böhm, kriteriji su uvedeni zbog racionalizacije resursa jer će pružanje pomoći građanima na Banovini potrajati dugo. Kako to funkcionira na terenu, provjerili smo u Glini, Majskim Poljanama i Petrinji.

Nakon što smo kod Zlatka doznali da je podjela humanitarne pomoći u njegovu slučaju “zaštekala”, odlučili smo provjeriti situaciju u susjednim Majskim Poljanama, naselju koje je potres gotovo sravnio sa zemljom, a stanovnici nakon toga mahom žive u stambenim kontejnerima jer su im kuće uništene i označene crvenim naljepnicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Razgovarajući sa stanovnicima tog područja, doznali smo da bi oni sami trebali otići po svoj paket i hranu u Crveni križ, no mnogo je onih koji to nisu u mogućnosti, ili nemaju vozila ili su stari i bolesni.

U Majskim Poljanama naišli smo na mještanku Ljubu Karapandžu (63), koja sa sinom Duškom (34) stanuje u kontejneru pokraj potpuno uništene kuće. Na pitanje dostavlja li im Crveni križ humanitarnu pomoć rekla je:

- Ne dovozi nama nitko pakete. Na početku, nakon potresa, išli su dva puta. Tad smo dobili i ništa više. Mi bismo trebali sami ići dignuti pomoć u Crveni križ u Glini. Do tamo ima pet kilometara. Nismo išli, sin radi u smjenama, nije kod kuće, a ja ne mogu. Ne mogu hodati, noge me bole, imam dijabetes, tlak... Tako ni hranu ne dobivamo.

Tko bi još grijanje mogao platiti?

Mislim, ljudi idu, tko može otići taj ide u šator koji je postavljen dva kilometra od nas. No ja ne mogu, sin ne može otići kad radi noćnu ili poslijepodne, a jutarnju nikako jer bi hrana trebala doći oko 12.30, no nekada dođe na vrijeme, nekad ne, to mi je nesigurno da idemo i onda kuham sama - govori Ljuba pokazujući nam u drvenu nadstrešnicu koju je “sklepao” sin ispred kontejnera

Pod nju su smjestili improviziranu kuhinju i blagovaonicu, u kojoj se nalaze štednjak, stol, stolci. Dodaje da su imali svinje, mesa, no sad je sve uništeno i nemaju ništa, pa hranu kupuju.

Tu je bila štala i sami smo to platili i ukrčili, upisali se ako dobijemo neke građe da sami napravimo dvije sobe i kuhinju jer ovo nije za zimu čekati. Skupo je grijanje, tko bi to naplaćao, ja nemam dosta mirovine da platim struju. Sad nam plaćaju do 1. svibnja, no brzo će doći zima - zaključuje Ljuba.

Odmah kraj Ljube u doniranoj drvenoj kućici stanuje Zorka Bjelan (75) sa suprugom Milanom (79). Zorka kaže da niti oni ništa ne dobivaju od Crvenoga križa. Prije mjesec dana dobili su drvenu kućicu, koja je postavljena na mjestu njihove kuće, koju je potres razrušio.

Ne dobivamo ništa. Dobivali smo jelo, dovozili su nam, a sad više ne, već mjesec dana. Sada dolje dijele, vele da moramo ići dolje. Ja ne mogu ići jer sam stara, nemam auta, noge me bole. Napravim šta imam i to pojedemo. Imam konzerva koje smo dobili odmah nakon potresa, no sad nam ne nose ništa, niti idu, niti pitaju za nas, niti nam vode nose. U Crveni križ treba u Glinu, no kad bi mi dali zlato, ja ne mogu nikuda ići - govori Zorka pokazujući nam vrt ispred kućice koji je osposobila uz pomoć supruga i volonterki te u njemu zasadila povrće.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ljudima koji su ostali bez svega puno znači i treba ta pomoć, a mi ostali kojima je ostalo sve cijelo snalazimo se kao i do sada. Za ono što smo dobili smo zahvalni, te namirnice uvijek dobro dođu svakome, ali je i razumljivo da više neće pomagati tu kategoriju pogođenih. Bitno je da ima za one kojima je potrebno i koji su ostali bez svega - kazala nam je Milka Kuzmić (53) iz Gline.

S Milkom se slaže i njena sugrađanka Nikolina Božurić (42), koja je po humanitarni paket pomoći išla odmah nakon potresa, no više nije htjela jer kaže da ima sve, kuću, radi i hranu si kupuje, a ima puno ljudi u potrebi.

Odmah nakon potresa humanitarne pakete Crvenoga križa koristila je i Biljana Filić iz Petrinje, čija kuća također ima zelenu naljepnicu, no nakon nekog vremena više nije imala potrebe i po pakete više nije odlazila. Do nedavno, kad se našla u situaciji da cijela obitelj zbog korone mora biti u samoizolaciji.

Ako CZSS odobri, pomoć stiže

- Sad smo se našli u takvoj situaciji da smo kod kuće u samoizolaciji. Nazvali smo Crveni križ i rekli im za potrebu i odmah su nam, u roku sat vremena, dovezli paket - kaže Biljana.

Hrvatski Crveni križ izvijestio je da su stanovništvu stradalom u potresu dosad, među ostalim, podijelili 1016,5 tona hrane, 584.583 litre vode, više od 685.996 toplih obroka, 213.666 kilograma higijenskih potrepština, 3462 grijalice, 96,3 tone odjeće, 123 agregata te 8796 paketa dječje hrane i opreme. Također dodaju da uz redovitu podjelu humanitarne pomoći, koja se i dalje distribuira na točno određenim lokacijama te uz pomoć mobilnih timova na terenu, Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava psihosocijalnu podršku, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Ljudi na Banovini čije kuće i stanovi imaju zelenu naljepnicu od srijede više ne primaju pomoć Crvenoga križa. Odlučeno je tako jer trenutni sustav u kojem svi dobivaju nije bio održiv, a s vremenom je pao broj donacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pravo na pomoć i dalje imaju socijalni slučajevi, čiji popis imamo preko centara za socijalnu skrb, ljudi koji žive u kontejnerima te oni sa žutom i narančastom naljepnicom. Oni kojima je trebalo dostavljati pomoć dobit će je i dalje i tu se nije ništa promijenilo - kažu u Crvenom križu, koji je o odluci obavijestio Stožer civilne zaštite zadužen za uklanjanje posljedica razornog potresa na Banovini.

- Ako netko treba pomoć, mora se obratiti svom Centru za socijalnu skrb. Njih uzimamo kao relevantne - napomenuli su u Crvenom križu.