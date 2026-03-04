Banožić prijavio svjedoka zbog lažnog iskaza! Nazvali smo ga, evo što nam je rekao o manevru

Nemam riječi. Ne znam što da kažem, kad će više biti kraj. Ja sam bio prisutan tamo. Nitko nije stao. Gluposti. Neka rade šta hoće, valjda DORH radi svoj posao. Da se netko tako izvlači... Nemam se od čega braniti. Bili su vještaci, sve je jasno. Ne znam na osnovu čega Banožić podnosi kaznenu prijavu. To je van pameti. To je suludo sve, rekao je za 24sata Mirko Đalić, vozač kamiona koji je svjedočio prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao bivši ministar obrane Mario Banožić i u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Podsjetimo, Banožić je u srijedu na Općinskom sudu u Vinkovcima trebao iznijeti svoju obranu na suđenju da je izazvao prometnu nesreću. Međutim, na samom početku ročišta novi, potpuno neočekivani prevrat.

Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina sudu je priopćila kako je njen klijent podigao kaznenu prijavu protiv NN osoba, konkretno službenika i dužnosnika tijela kaznenog postupka, kao i protiv samog Đalića. Kaznene prijave je, ističe Vržina, podnio radi kaznenog djela sprječavanjem dokazivanja i davanja lažnog iskaza. Dodala je kako obrana podnosi i zahtjev za izuzećem državnog odvjetnika i zamjenika Općinskog državnog odvjetnika Vinkovci te državnog odvjetnika i zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru.

Istaknula je i kako su tijela kaznenog progona u ovom predmetu bili Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, Postaja prometne policije u Vinkovcima, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru te Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, a kaznena prijava podnesena je protiv NN osoba, službenika dužnosnika tijela kaznenog progona koji su obavljali očevid, pa obrana predlaže izuzeće svih tih osoba.

Vinkovci: Mario Banožić, nakon što je prijavio svjedoke nesreće, odlazi sa suda s osmijehom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Razlozi podnošenja kaznene prijave su navedeni u obrazloženju prijave te će se prijava uložiti u spis predmeta. Upravo zbog navedenog obrana smatra da, ukoliko se navodi okrivljenog Banožića pokažu osnovanima, a tako pokaže i istraga o navedenoj kaznenoj prijavi, Banožić ima pravo na pravično suđenje zajamčeno Ustavom, vladavinom prava u demokratskom društvu - istaknula je odvjetnica Vržina dodajući kako je neprihvatljivo da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva osoba službenika tijela kaznenog progona koji nisu dobro odradili svoj posao.

Sutkinja je upitala tužiteljicu Branku Obrovac da se očituje o ovome zahtjevu, na što je ona rekla kako nema komentara. Nakon kratke stanke sudsko vijeće donijelo je odluku da prihvaća prijedloge tužiteljice kao pravno osnovan zahtjev na koji ona ima pravo, obzirom da je u zahtjevu obrazložila zahtjev.

Sutkinja je potom odgodila daljnju raspravu obzirom da odluku o izuzećima tužiteljstva iz Vinkovaca i Vukovara donosi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vržina je naknadno objasnila o čemu se radi u zahtjevu.

- Sve je to na tragu prošle rasprave. Kao što ste vidjeli, predlagali smo dokaze, svjedoke Biljanu i Marija Skokića, koji tvrde suprotno od onoga što tvrdi svjedok Mirko Đalić. Smatramo da su tijela kaznenog progona učinila propust jer nisu identificirali ta dva svjedoka tijekom istražnog postupka. Sud je naš zahtjev postavio kao problem obrane, jer se ti svjedoci nisu javili ranije, a između ostalog, iz izjava tih svjedoka proizlazi da su oni prvi bili na mjestu nesreće i pozvali 112. To znači da se lako mogao utvrditi njihov identitet, a isto tako su se zadržali na mjestu nesreće do dolaska policije koja ih je mogla identificirati i tada. Po njihovim izjavama Đalića uopće tamo nije bilo, niti je bilo pretjecanja, što tvrdi Đalić. Obrana to smatra ključnim prijedlogom. Zašto je taj propust napravilo državno odvjetništvo, odnosno druga tijela kaznenog progona, nije nam jasno. Ima još i niz nekih drugih činjenica koji upućuju da je bilo dosta propusta tijekom istrage kaznenog postupka. To smo sve ukazali u podnesenoj kaznenoj prijavi, jer smatramo da postoje osnovane sumnje - pojasnila je Vržina dodajući kako traže izuzeće Općinskog državnog odvjetništva, kao i Županijskog, jer su oni tijela kaznenog progona. O svemu treba odlučiti Državno odvjetništvo RH.

- Također ste vidjeli na zadnjem ročištu, da smo imali dosta pitanja za vještaka u odnosu na brzinomjer pokojnog Šarića. Brzina je vještačena prema fotografiji koja nije sastavni dio spisa, nije sastavni dio foto-elaborata; obrana nikad nije dobila na uvid tu fotografiju i mnoge druge s mjesta prometne nesreće. To je također za nas suspektno iz razloga što je u očevidu utvrđeno da je upravljačka ploča vozila Gorana Šarića uništena, odnosno razbijena. Pa nam također nije jasno kako je taj brzinomjer neoštećen - dodala je Vržina.