UOČI NASTAVKA SUĐENJA

Banožićev 'banevar': Evo što je rekao o razlazu s odvjetnicom

Piše Luka Safundžić,
Banožićev 'banevar': Evo što je rekao o razlazu s odvjetnicom
Bivši ministar nije nam htio otkriti tko mu je novi odvjetnik, rasprava je zakazana za nekoliko dana, odnosno 29. travnja...

Nemam što komentirati. Nikakvi posebni razlozi, komentirao je Mario Banožić za 24sata informaciju da mu Ksenija Vržina više nije odvjetnica. Također, pitali smo bivšeg HDZ-ovog ministra obrane i tko će ga sada zastupati, ali na to nam nije odgovorio. Podsjetimo, Općinski sud u Vinkovcima potvrdio nam je da ga Vržina više ne zastupa. Kontaktirali smo i samu Vržinu, kako bi je pitali koji je razlog za otkazivanje.

Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Ponovno će čitati dokaze, sve kreće iznova... 01:02
Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Ponovno će čitati dokaze, sve kreće iznova... | Video: 24sata/pixsell

- Ne postoji razlog, sa gospodinom Banožićem sam u dobrim odnosima - rekla nam je Vržina, a na potpitanje zašto je onda raskinuta suradnja, kratko je rekla 'to vas ne zanima'. 

Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je jer je tada aktualna Banožićeva odvjetnica Vržina sud obavijestila kako taj dan ima ranije zakazanu raspravu. Tako da je nova rasprava zakazana za 29. travnja. 

Banožiću se sudi zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić. 

Komentari 8
