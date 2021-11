O uvođenju covid potvrda u javne ustanove kao i masovnom prosvjedu na Trgu Bana Josipa Jelačića u emisiji Nedjeljom u 2 pričala je stručnjakinja za ustavno pravo Sanja Barić.

- Ne, nisam to je jedna organizirana priča, skupina. Vidjeli smo da su dovoženi autobusima iz raznih krajeva i to je najnormalnija stvar u demokratskim državama, korištenje demokratskog prava na mirni prosvjed - rekla je Barić na pitanje je li začuđena prosvjedima u Zagrebu.

- To nije baš neko jednostavno pitanje, ali da bi odgovorila moramo uzeti u obzir da uvođenje svakog propisa zahtijeva ovlast donošenja tog propisa i naravno sadržaj donošenja tog propisa. Moramo ići malo šire jer smo čuli svašta, različita razmišljanja koja pokazuju određene logičke probleme u zaključivanju. I u ovom trenutku imamo nekakvu situaciju u svijetu koju nazivamo pandemijom. Virus postoji, ne postoji, pobjegao, izmišljen..ovako onako. Tu je očito, vidimo! Znanstvenici rade najbolje što mogu, cijeli svijet se u to upregnuo. Nismo znali, a svakim danom znamo sve više. Znanost nam daje novije i novije odgovore. Informacije se mijenjaju iz mjeseca u mjesec od Japana do Kube, SAD-a, Australije...svi smo u tome i nema govora o nekakvoj svjetskoj zavjeri, izmišljotini i nečeg, to je tu. Svi tražimo odgovore, moramo biti jaki - započela je svoj odgovor na pitanje Barić jesu li Covid potvrde kršenje ustavnog prava.

- Zakon daje ovlast stožeru da donosi mjere koje su potrebne i druge sigurnosne mjere koje su potrebne i između ostalog i ovu mjeru koje donosi temeljem znanstvenih spoznaja. Mi moramo u ovom trenutku biti svjesni kao što smo čuli mi jesmo u ovome zajedno, ali doista smo zajedno hladne glave i toplog srca. Znači nema ovdje nekoga tko pokušava nekoga zeznuti nego pokušavamo učiniti najbolju moguću stvar - komentira Barić mjere i stožer.

- Ja i dalje mislim uskopravno-tehnički ja ne mogu ulaziti u znanstveno-medicinske mjere, ali i dalje mislim da bi bilo bolje donijeti nove izmjene i dopune ovog zakona o zaštiti pučanstva kako bi smo sankcije ne donošenja kovid potvrda propisali zakonom. Da li je to, otkaz, suspenzija, da li je to sankcioniranje onih koji ne žele provodit to je drugo, ali donošenje propisa trenutno temeljem postojećeg zakona kao ovlasti uredu, ali onda možemo ići na sadržaj - rekla je Barić.

Komentirala je smatra li diskriminacijom kada ljudi dobivaju otkaze ako se odbijaju testirati.

- To je sugestivno, ne postoji obaveza cijepljenja. To je naša slobodna volja hoću li se ja cijepiti ili ne. I nama kovid potvrda to omogućava - rekla je Barić te dodala da imamo tri opcije cijepljenje, testiranje ili preboljenje.